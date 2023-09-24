https://ria.ru/20230924/trevoga-1898320599.html
В Николаевской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу
В Николаевской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.09.2023
В Николаевской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T14:02
2023-09-24T14:02
2023-09-24T14:02
специальная военная операция на украине
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кировоградская область
украина
николаевская область
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Николаевской и Кировоградской областях прозвучал в 13.29 (совпадает с мск). Двумя минутами ранее тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировоградская область, украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Украина, Николаевская область
В Николаевской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу в Николаевской и Кировоградской областях