https://ria.ru/20230924/trevoga-1898320599.html

В Николаевской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу

В Николаевской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.09.2023

В Николаевской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T14:02

2023-09-24T14:02

2023-09-24T14:02

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Николаевской и Кировоградской областях прозвучал в 13.29 (совпадает с мск). Двумя минутами ранее тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230917/vzryv-1896813486.html

кировоградская область

украина

николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кировоградская область, украина, николаевская область