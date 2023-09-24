https://ria.ru/20230924/tokmak-1898323662.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку - РИА Новости, 24.09.2023
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку
ВСУ обстреляли город Токмак, сообщили в администрации Запорожской области. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T14:24
2023-09-24T14:24
2023-09-24T14:54
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
украина
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. ВСУ обстреляли город Токмак, сообщили в администрации Запорожской области."В 13:35 по Москве боевики преступного киевского режима нанесли мощный ракетный удар по городу Токмак", — уточнили представители региона.Информацию о местах попадания, пострадавших и разрушениях в результате украинской атаки уточняют.На месте случившегося работают представители экстренных служб.
https://ria.ru/20230924/feyk-1898301949.html
запорожская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, токмак, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку
Украинские военные нанесли мощный ракетный удар по Токмаку