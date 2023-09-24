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ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку - РИА Новости, 24.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 24.09.2023 (обновлено: 14:54 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/tokmak-1898323662.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку - РИА Новости, 24.09.2023
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку
ВСУ обстреляли город Токмак, сообщили в администрации Запорожской области. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T14:24
2023-09-24T14:54
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
украина
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. ВСУ обстреляли город Токмак, сообщили в администрации Запорожской области."В 13:35 по Москве боевики преступного киевского режима нанесли мощный ракетный удар по городу Токмак", — уточнили представители региона.Информацию о местах попадания, пострадавших и разрушениях в результате украинской атаки уточняют.На месте случившегося работают представители экстренных служб.
https://ria.ru/20230924/feyk-1898301949.html
запорожская область
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запорожская область, токмак, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку

Украинские военные нанесли мощный ракетный удар по Токмаку

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло в окне жилого дома
Разбитое стекло в окне жилого дома - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло в окне жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. ВСУ обстреляли город Токмак, сообщили в администрации Запорожской области.
«
"В 13:35 по Москве боевики преступного киевского режима нанесли мощный ракетный удар по городу Токмак", — уточнили представители региона.
Информацию о местах попадания, пострадавших и разрушениях в результате украинской атаки уточняют.
На месте случившегося работают представители экстренных служб.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьТокмакУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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