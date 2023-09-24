https://ria.ru/20230924/tokmak-1898323662.html

ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку

ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку - РИА Новости, 24.09.2023

ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку

ВСУ обстреляли город Токмак, сообщили в администрации Запорожской области. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T14:24

2023-09-24T14:24

2023-09-24T14:54

специальная военная операция на украине

запорожская область

токмак

украина

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. ВСУ обстреляли город Токмак, сообщили в администрации Запорожской области."В 13:35 по Москве боевики преступного киевского режима нанесли мощный ракетный удар по городу Токмак", — уточнили представители региона.Информацию о местах попадания, пострадавших и разрушениях в результате украинской атаки уточняют.На месте случившегося работают представители экстренных служб.

https://ria.ru/20230924/feyk-1898301949.html

запорожская область

токмак

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, токмак, украина, вооруженные силы украины