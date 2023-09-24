https://ria.ru/20230924/tankisty-1898363637.html

Танкисты ВСУ не справляются с немецкими Leopard, сообщил разведчик ЗВО

Танкисты ВСУ не справляются с немецкими Leopard, сообщил разведчик ЗВО - РИА Новости, 24.09.2023

Танкисты ВСУ не справляются с немецкими Leopard, сообщил разведчик ЗВО

Украинские механики-водители, входящие в состав танковых экипажей ВСУ, не справляются с немецкими танками Leopard, рассказал РИА Новости разведчик 1-й... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T19:18

2023-09-24T19:18

2023-09-24T19:18

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

харьковская область

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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Украинские механики-водители, входящие в состав танковых экипажей ВСУ, не справляются с немецкими танками Leopard, рассказал РИА Новости разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск. Ранее в пятницу Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении уничтожены два немецких танка Leopard. На кадрах, снятых российскими разведчиками при помощи БПЛА, на подходе к огневым позициям механики-водители ВСУ не могли справится с управлением немецкого танка Leopard – одна из машин врезалась в жилой дом, другой – не понимал, как зайти в повороты. "Есть предположение, что либо это низкая обученность экипажей, либо проблема с управлением танков, то есть, технические их неисправности. Когда выходили на позиции, даже жилой дом умудрились снести", - прокомментировал видео разведчик. Он предположил, что из-за низкой квалификации механиков-водителей, они просто не чувствуют габариты машины. "Полностью все возможности танка они даже не знают, поэтому не могут ими пользоваться. Неудовлетворительная работа механиков", - отметил собеседник агентства. В воскресенье в Минобороны РФ заявили, что в течение суток на данном участке фронта ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и боевой технике 14-й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в Харьковской области и ЛНР.

https://ria.ru/20230924/leopard-1898362080.html

https://ria.ru/20230922/finpomosch-1898119154.html

россия

луганская народная республика

харьковская область

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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, харьковская область