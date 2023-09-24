https://ria.ru/20230924/sukhogruz-1898383272.html

В Турции сообщили о неполадках у сухогруза, следовавшего на Украину

В Турции сообщили о неполадках у сухогруза, следовавшего на Украину - РИА Новости, 24.09.2023

В Турции сообщили о неполадках у сухогруза, следовавшего на Украину

Неполадки произошли у сухогруза, следовавшего из Турции на Украину, его отбуксировали из пролива Дарданеллы, сообщили РИА Новости в генеральном управлении... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T22:15

2023-09-24T22:15

2023-09-24T22:15

в мире

турция

украина

дарданеллы

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СТАМБУЛ, 24 сен – РИА Новости. Неполадки произошли у сухогруза, следовавшего из Турции на Украину, его отбуксировали из пролива Дарданеллы, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У сухогруза ARTEY длиной в 114 метров, следовавшего из Измира на Украину, вышел из строя руль в проливе Дарданеллы в районе города Чардак", - отметили в береговой охране. Сухогруз удалось безопасно отбуксировать, на движение судов инцидент не повлиял. Согласно данным из открытых источников, сухогруз под флагом Камеруна направляется в порт Измаил.

https://ria.ru/20230924/zernovye-1898367364.html

https://ria.ru/20230919/ukraina-1897257074.html

турция

украина

дарданеллы

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в мире, турция, украина, дарданеллы