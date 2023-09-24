Рейтинг@Mail.ru
В Турции сообщили о неполадках у сухогруза, следовавшего на Украину - РИА Новости, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/sukhogruz-1898383272.html
В Турции сообщили о неполадках у сухогруза, следовавшего на Украину
В Турции сообщили о неполадках у сухогруза, следовавшего на Украину - РИА Новости, 24.09.2023
В Турции сообщили о неполадках у сухогруза, следовавшего на Украину
Неполадки произошли у сухогруза, следовавшего из Турции на Украину, его отбуксировали из пролива Дарданеллы, сообщили РИА Новости в генеральном управлении... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T22:15
2023-09-24T22:15
в мире
турция
украина
дарданеллы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806888442_0:13:1226:702_1920x0_80_0_0_126d18f8b580b178a7067167bb9f97e9.jpg
СТАМБУЛ, 24 сен – РИА Новости. Неполадки произошли у сухогруза, следовавшего из Турции на Украину, его отбуксировали из пролива Дарданеллы, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У сухогруза ARTEY длиной в 114 метров, следовавшего из Измира на Украину, вышел из строя руль в проливе Дарданеллы в районе города Чардак", - отметили в береговой охране. Сухогруз удалось безопасно отбуксировать, на движение судов инцидент не повлиял. Согласно данным из открытых источников, сухогруз под флагом Камеруна направляется в порт Измаил.
https://ria.ru/20230924/zernovye-1898367364.html
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897257074.html
турция
украина
дарданеллы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806888442_136:0:1089:715_1920x0_80_0_0_0aec670ef8569986d47a8ef6e010cf0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, украина, дарданеллы
В мире, Турция, Украина, Дарданеллы
В Турции сообщили о неполадках у сухогруза, следовавшего на Украину

Береговая охрана: у сухогруза, шедшего из Турции на Украину, возникли неполадки

© Sputnik / Бурджу Окутан | Перейти в медиабанкСухогруз
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в медиабанк
Сухогруз . Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 24 сен – РИА Новости. Неполадки произошли у сухогруза, следовавшего из Турции на Украину, его отбуксировали из пролива Дарданеллы, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции.
«
"У сухогруза ARTEY длиной в 114 метров, следовавшего из Измира на Украину, вышел из строя руль в проливе Дарданеллы в районе города Чардак", - отметили в береговой охране.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Президент Польши выступил за увеличение транзита зерна с Украины
Вчера, 19:46
Сухогруз удалось безопасно отбуксировать, на движение судов инцидент не повлиял.
Согласно данным из открытых источников, сухогруз под флагом Камеруна направляется в порт Измаил.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
В Киеве заявили, что вынуждены выживать из-за ситуации с портами
19 сентября, 14:50
 
В миреТурцияУкраинаДарданеллы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала