https://ria.ru/20230924/sukhogruz-1898383272.html
В Турции сообщили о неполадках у сухогруза, следовавшего на Украину
В Турции сообщили о неполадках у сухогруза, следовавшего на Украину - РИА Новости, 24.09.2023
В Турции сообщили о неполадках у сухогруза, следовавшего на Украину
Неполадки произошли у сухогруза, следовавшего из Турции на Украину, его отбуксировали из пролива Дарданеллы, сообщили РИА Новости в генеральном управлении... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T22:15
2023-09-24T22:15
2023-09-24T22:15
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СТАМБУЛ, 24 сен – РИА Новости. Неполадки произошли у сухогруза, следовавшего из Турции на Украину, его отбуксировали из пролива Дарданеллы, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У сухогруза ARTEY длиной в 114 метров, следовавшего из Измира на Украину, вышел из строя руль в проливе Дарданеллы в районе города Чардак", - отметили в береговой охране. Сухогруз удалось безопасно отбуксировать, на движение судов инцидент не повлиял. Согласно данным из открытых источников, сухогруз под флагом Камеруна направляется в порт Измаил.
https://ria.ru/20230924/zernovye-1898367364.html
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897257074.html
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в мире, турция, украина, дарданеллы
В мире, Турция, Украина, Дарданеллы
В Турции сообщили о неполадках у сухогруза, следовавшего на Украину
Береговая охрана: у сухогруза, шедшего из Турции на Украину, возникли неполадки