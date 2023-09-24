Стрельба у монастыря Баньска на севере Косово прекратилась
Епархия СПЦ сообщила о прекращении стрельбы у монастыря Баньска на севере Косово
© AP Photo / Visar KryeziuОфицеры полиции Косово охраняют перекресток дороги, ведущей к монастырю Баньска
© AP Photo / Visar Kryeziu
Офицеры полиции Косово охраняют перекресток дороги, ведущей к монастырю Баньска
БЕЛГРАД, 24 сен – РИА Новости. Епархия Рашско-Призренская Сербской православной церкви (СПЦ) сообщила, что перестрелка в районе монастыря Баньска на севере Косово и Метохии завершилась, но сохраняется напряженность.
Полиция самопровозглашенной республики ранее сообщила, что ведет поиск нападавших на их сотрудников у моста близ села Баньска в ночь на воскресенье. Полицейские были обстреляны неизвестными, как сообщается, с применением ручных гранат и гранатометов. Двое сотрудников получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в южной Косовска-Митровице, один из них скончался.
"Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил днем, что полиция окружила 30 вооруженных нападавших и призвал их сдаться. Полиция затем сообщила о трех убитых нападавших и пятерых задержанных на севере края.
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"Ситуация в монастыре Баньска сейчас спокойная, хотя все еще присутствует страх из-за сегодняшних событий как вокруг, так и в самом монастыре. Вооруженные лица, которые сегодня вторглись в монастырь оставили его, замечено присутствие косовской полиции и миссии ЕС EULEX перед воротами и во дворе обители", - сообщила епархия СПЦ.
"В жилом корпусе монастыря все еще находятся игумен с братией и группа паломников из города Нови-Сад, среди которых двое малолетних детей. Администрация монастыря сообщает, что все чувствуют себя хорошо, проводятся православные службы в часовне с надеждой, что драма как можно раньше окончится", - говорится в сообщении.
Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви сообщила в воскресенье, что вооруженные люди на бронированном автомобиле вторглись на территорию средневекового православного монастыря Баньска.
Полиция самопровозглашенной республики по соображениям безопасности днем закрыла КПП Ярине и Брняк на севере края.
Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи и премьер Альбин Курти ранее в соцсетях обвинили в нападении на полицейских "сербские преступные группы".
Косовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.