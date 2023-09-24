https://ria.ru/20230924/strelba-1898282113.html

В результате стрельбы в Вирджинии пострадали пять человек

В результате стрельбы в Вирджинии пострадали пять человек - РИА Новости, 24.09.2023

В результате стрельбы в Вирджинии пострадали пять человек

Пять человек, среди них четверо несовершеннолетних, пострадали в результате стрельбы в американском штате Виргиния, сообщает местная полиция. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T06:55

2023-09-24T06:55

2023-09-24T07:05

виргиния

россия

в мире

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пять человек, среди них четверо несовершеннолетних, пострадали в результате стрельбы в американском штате Виргиния, сообщает местная полиция. "Полицейское управление (города) Чесапика расследует стрельбу..., в результате которой пострадали пять человек. Пятеро пострадавших, четыре мальчика-подростка и один взрослый мужчина, получили огнестрельные ранения и находятся в местных больницах", - говорится в заявлении полиции, которое опубликовано в соцсети управления в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Отмечается, что информации о подозреваемых пока нет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230915/ssha-1896433971.html

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виргиния, россия, в мире