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В результате стрельбы в Вирджинии пострадали пять человек
В результате стрельбы в Вирджинии пострадали пять человек - РИА Новости, 24.09.2023
В результате стрельбы в Вирджинии пострадали пять человек
Пять человек, среди них четверо несовершеннолетних, пострадали в результате стрельбы в американском штате Виргиния, сообщает местная полиция. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T06:55
2023-09-24T06:55
2023-09-24T07:05
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пять человек, среди них четверо несовершеннолетних, пострадали в результате стрельбы в американском штате Виргиния, сообщает местная полиция. "Полицейское управление (города) Чесапика расследует стрельбу..., в результате которой пострадали пять человек. Пятеро пострадавших, четыре мальчика-подростка и один взрослый мужчина, получили огнестрельные ранения и находятся в местных больницах", - говорится в заявлении полиции, которое опубликовано в соцсети управления в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Отмечается, что информации о подозреваемых пока нет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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виргиния, россия, в мире
В результате стрельбы в Вирджинии пострадали пять человек
При стрельбе в Вирджинии пострадали пять человек, в том числе четыре подростка