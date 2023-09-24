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В результате стрельбы в Вирджинии пострадали пять человек - РИА Новости, 24.09.2023
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06:55 24.09.2023 (обновлено: 07:05 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/strelba-1898282113.html
В результате стрельбы в Вирджинии пострадали пять человек
В результате стрельбы в Вирджинии пострадали пять человек - РИА Новости, 24.09.2023
В результате стрельбы в Вирджинии пострадали пять человек
Пять человек, среди них четверо несовершеннолетних, пострадали в результате стрельбы в американском штате Виргиния, сообщает местная полиция. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T06:55
2023-09-24T07:05
виргиния
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пять человек, среди них четверо несовершеннолетних, пострадали в результате стрельбы в американском штате Виргиния, сообщает местная полиция. "Полицейское управление (города) Чесапика расследует стрельбу..., в результате которой пострадали пять человек. Пятеро пострадавших, четыре мальчика-подростка и один взрослый мужчина, получили огнестрельные ранения и находятся в местных больницах", - говорится в заявлении полиции, которое опубликовано в соцсети управления в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Отмечается, что информации о подозреваемых пока нет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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виргиния, россия, в мире
Виргиния, Россия, В мире
В результате стрельбы в Вирджинии пострадали пять человек

При стрельбе в Вирджинии пострадали пять человек, в том числе четыре подростка

© AP Photo / AJ MastПолицейская машина, США
Полицейская машина, США - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пять человек, среди них четверо несовершеннолетних, пострадали в результате стрельбы в американском штате Виргиния, сообщает местная полиция.
«
"Полицейское управление (города) Чесапика расследует стрельбу..., в результате которой пострадали пять человек. Пятеро пострадавших, четыре мальчика-подростка и один взрослый мужчина, получили огнестрельные ранения и находятся в местных больницах", - говорится в заявлении полиции, которое опубликовано в соцсети управления в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Отмечается, что информации о подозреваемых пока нет.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Офицеры полицейского управления Нэшвилла возле школы Ковенант в Нэшвилле, штат Теннесси - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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