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При столкновении легковушек в Ставрополе пострадал пятилетний ребенок - РИА Новости, 24.09.2023
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13:44 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/stavropol-1898319785.html
При столкновении легковушек в Ставрополе пострадал пятилетний ребенок
При столкновении легковушек в Ставрополе пострадал пятилетний ребенок - РИА Новости, 24.09.2023
При столкновении легковушек в Ставрополе пострадал пятилетний ребенок
Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Ставрополе, пострадали пятилетний ребёнок и ещё два человека, сообщает Госавтоинспекция по Ставропольскому краю. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T13:44
2023-09-24T13:44
происшествия
авто
ставрополь
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 24 сен – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Ставрополе, пострадали пятилетний ребёнок и ещё два человека, сообщает Госавтоинспекция по Ставропольскому краю. По данным ведомства, ДТП произошло 23 сентября около 16.30 мск на регулируемом пересечении улицы Ленина и переулка Чкалова. "Водитель автомобиля Вольво-ХС90 выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Шевроле Ланос. Медицинская помощь понадобилась водителю и пятилетней пассажирке Шевроле, а также пассажиру Вольво. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение", – информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что за рулём Вольво находился 49-летний местный житель, который был трезв. "Гражданин за последние два года к ответственности за нарушение ПДД привлекался уже 14 раз, в основном за скорость. В его отношении составлены административные протоколы за нарушение требований сигнала светофора и отсутствие страховки", – добавляет ведомство в Telegram-канале. По факту происшествия проводится проверка.
https://ria.ru/20230924/dtp-1898299541.html
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происшествия, авто, ставрополь, ставропольский край
Происшествия, Авто, Ставрополь, Ставропольский край
При столкновении легковушек в Ставрополе пострадал пятилетний ребенок

При столкновении легковушек в Ставрополе пострадал 5-летний ребенок и 2 взрослых

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЯТИГОРСК, 24 сен – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Ставрополе, пострадали пятилетний ребёнок и ещё два человека, сообщает Госавтоинспекция по Ставропольскому краю.
По данным ведомства, ДТП произошло 23 сентября около 16.30 мск на регулируемом пересечении улицы Ленина и переулка Чкалова.
"Водитель автомобиля Вольво-ХС90 выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Шевроле Ланос. Медицинская помощь понадобилась водителю и пятилетней пассажирке Шевроле, а также пассажиру Вольво. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение", – информирует ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что за рулём Вольво находился 49-летний местный житель, который был трезв.
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"Гражданин за последние два года к ответственности за нарушение ПДД привлекался уже 14 раз, в основном за скорость. В его отношении составлены административные протоколы за нарушение требований сигнала светофора и отсутствие страховки", – добавляет ведомство в Telegram-канале.
По факту происшествия проводится проверка.
 
ПроисшествияАвтоСтавропольСтавропольский край
 
 
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