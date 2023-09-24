https://ria.ru/20230924/stavropol-1898319785.html

При столкновении легковушек в Ставрополе пострадал пятилетний ребенок

При столкновении легковушек в Ставрополе пострадал пятилетний ребенок - РИА Новости, 24.09.2023

При столкновении легковушек в Ставрополе пострадал пятилетний ребенок

Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Ставрополе, пострадали пятилетний ребёнок и ещё два человека, сообщает Госавтоинспекция по Ставропольскому краю. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T13:44

2023-09-24T13:44

2023-09-24T13:44

происшествия

авто

ставрополь

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 24 сен – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Ставрополе, пострадали пятилетний ребёнок и ещё два человека, сообщает Госавтоинспекция по Ставропольскому краю. По данным ведомства, ДТП произошло 23 сентября около 16.30 мск на регулируемом пересечении улицы Ленина и переулка Чкалова. "Водитель автомобиля Вольво-ХС90 выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Шевроле Ланос. Медицинская помощь понадобилась водителю и пятилетней пассажирке Шевроле, а также пассажиру Вольво. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение", – информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что за рулём Вольво находился 49-летний местный житель, который был трезв. "Гражданин за последние два года к ответственности за нарушение ПДД привлекался уже 14 раз, в основном за скорость. В его отношении составлены административные протоколы за нарушение требований сигнала светофора и отсутствие страховки", – добавляет ведомство в Telegram-канале. По факту происшествия проводится проверка.

https://ria.ru/20230924/dtp-1898299541.html

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ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, ставрополь, ставропольский край