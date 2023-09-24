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ВС России нанесли поражение ВСУ в 109 районах - РИА Новости, 24.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:42 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/spetsoperatsiya-1898319600.html
ВС России нанесли поражение ВСУ в 109 районах
ВС России нанесли поражение ВСУ в 109 районах - РИА Новости, 24.09.2023
ВС России нанесли поражение ВСУ в 109 районах
Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ, а также ракетные войска и артиллерия (РВИА) за сутки нанесли поражения живой силе и технике войск Украины в 109... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T13:42
2023-09-24T13:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ, а также ракетные войска и артиллерия (РВИА) за сутки нанесли поражения живой силе и технике войск Украины в 109 районах, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение командно-наблюдательному пункту 126-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Борислав Херсонской области, узлу связи 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики, а также живой силе и военной технике противника в 109 районах", - сказали в ведомстве.
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украина
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безопасность, россия, украина, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли поражение ВСУ в 109 районах

Минобороны: авиация, артиллерия и ракетчики нанесли поражение ВСУ в 109 районах

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня на огневой позиции в зоне СВО
Реактивная система залпового огня на огневой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Реактивная система залпового огня на огневой позиции в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ, а также ракетные войска и артиллерия (РВИА) за сутки нанесли поражения живой силе и технике войск Украины в 109 районах, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение командно-наблюдательному пункту 126-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Борислав Херсонской области, узлу связи 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики, а также живой силе и военной технике противника в 109 районах", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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