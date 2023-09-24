https://ria.ru/20230924/spetsoperatsiya-1898319600.html

ВС России нанесли поражение ВСУ в 109 районах

ВС России нанесли поражение ВСУ в 109 районах - РИА Новости, 24.09.2023

ВС России нанесли поражение ВСУ в 109 районах

Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ, а также ракетные войска и артиллерия (РВИА) за сутки нанесли поражения живой силе и технике войск Украины в 109... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T13:42

2023-09-24T13:42

2023-09-24T13:42

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ, а также ракетные войска и артиллерия (РВИА) за сутки нанесли поражения живой силе и технике войск Украины в 109 районах, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение командно-наблюдательному пункту 126-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Борислав Херсонской области, узлу связи 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики, а также живой силе и военной технике противника в 109 районах", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230924/spetsoperatsiya-1898318245.html

россия

украина

херсонская область

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Дарья Буймова

безопасность, россия, украина, херсонская область , вооруженные силы украины