https://ria.ru/20230924/spetsoperatsiya-1898319600.html
ВС России нанесли поражение ВСУ в 109 районах
ВС России нанесли поражение ВСУ в 109 районах - РИА Новости, 24.09.2023
ВС России нанесли поражение ВСУ в 109 районах
Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ, а также ракетные войска и артиллерия (РВИА) за сутки нанесли поражения живой силе и технике войск Украины в 109... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T13:42
2023-09-24T13:42
2023-09-24T13:42
специальная военная операция на украине
безопасность
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херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ, а также ракетные войска и артиллерия (РВИА) за сутки нанесли поражения живой силе и технике войск Украины в 109 районах, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение командно-наблюдательному пункту 126-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Борислав Херсонской области, узлу связи 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики, а также живой силе и военной технике противника в 109 районах", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230924/spetsoperatsiya-1898318245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, россия, украина, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли поражение ВСУ в 109 районах
Минобороны: авиация, артиллерия и ракетчики нанесли поражение ВСУ в 109 районах