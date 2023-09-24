https://ria.ru/20230924/spetsoperatsiya-1898317501.html

ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.09.2023

ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Херсонском направлении

ВС РФ на херсонском направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военнослужащих, а также в рамках контрбатарейной борьбы поразили, в частности, американскую РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T13:27

2023-09-24T13:27

2023-09-24T13:39

россия

сша

вооруженные силы украины

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. ВС РФ на херсонском направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военнослужащих, а также в рамках контрбатарейной борьбы поразили, в частности, американскую гаубицу M777 и РСЗО кустарного производства "Партизан", сообщили в воскресенье в Минобороны России."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, 122 мм РСЗО кустарного производства "Партизан", а также полевой склад боеприпасов 126-й бригады теробороны в районе населенного пункта Шляховское Херсонской области", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230924/poteri-1898319125.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность