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ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:27 24.09.2023 (обновлено: 13:39 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/spetsoperatsiya-1898317501.html
ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.09.2023
ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Херсонском направлении
ВС РФ на херсонском направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военнослужащих, а также в рамках контрбатарейной борьбы поразили, в частности, американскую РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T13:27
2023-09-24T13:39
россия
сша
вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. ВС РФ на херсонском направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военнослужащих, а также в рамках контрбатарейной борьбы поразили, в частности, американскую гаубицу M777 и РСЗО кустарного производства "Партизан", сообщили в воскресенье в Минобороны России."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, 122 мм РСЗО кустарного производства "Партизан", а также полевой склад боеприпасов 126-й бригады теробороны в районе населенного пункта Шляховское Херсонской области", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230924/poteri-1898319125.html
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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ на Херсонском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Западной группы войск на Купянском направлении
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Западной группы войск на Купянском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. ВС РФ на херсонском направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военнослужащих, а также в рамках контрбатарейной борьбы поразили, в частности, американскую гаубицу M777 и РСЗО кустарного производства "Партизан", сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, 122 мм РСЗО кустарного производства "Партизан", а также полевой склад боеприпасов 126-й бригады теробороны в районе населенного пункта Шляховское Херсонской области", - сообщили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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