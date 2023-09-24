https://ria.ru/20230924/sotrudnichestvo-1898282452.html

Володин выступил за многоформатное развитие сотрудничества с Монголией

Володин выступил за многоформатное развитие сотрудничества с Монголией - РИА Новости, 24.09.2023

Володин выступил за многоформатное развитие сотрудничества с Монголией

Россия и Монголия должны развивать самые разные форматы сотрудничества: межрегиональные, приграничные и межпарламентский формат, сказал председатель Госдумы... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T07:09

2023-09-24T07:09

2023-09-24T11:39

монголия

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вячеслав володин

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УЛАН-БАТОР, 24 сен - РИА Новости. Россия и Монголия должны развивать самые разные форматы сотрудничества: межрегиональные, приграничные и межпарламентский формат, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром."Наши страны являются соседями. Это нас ко многому обязывает. И мы должны развивать самые разные форматы сотрудничества: межрегиональные, приграничные и, конечно, межпарламентский формат. Об этом мы говорили в Москве, об этом мы говорим здесь (в Монголии). И конечно, нам важно, чтобы комиссия, которая состоится, заложила новые в том числе отношения, которые будут базироваться на обязательствах, системной основе", - сказал он.Володин добавил, что это позволит выйти на новый уровень взаимодействия, где можно будет в рамках парламентского измерения обсуждать вопросы гармонизации законодательства."И через законодательное обеспечение говорить о развитии торговых отношений, решения вопросов в сфере транспорта, экономики, финансов, энергетики, а также вопросов, связанных с гуманитарной сферой", - добавил спикер ГД РФ.Володин подчеркнул, что Россия придает большое значение развитию отношений с Монголией."Мы соседи, огромная граница, нам надо использовать все форматы для развития сотрудничества. В данном случае мы с вами будем обсуждать возможности развития парламентского измерения", - сказал он.Володин отметил, что длительное время у РФ и Монголии не было активных межпарламентских коммуникаций, а визит в Россию Занданшатара сделал многое для того, чтобы РФ и Монголия активизировали эти контакты."Завтра в Монголии пройдет первое заседание Межпарламентской комиссии высокого уровня. Придаем этому большое значение, нам крайне важно развивать эффективные формы сотрудничества и взаимодействия, переводя на новый уровень наши отношения. Учитывая, что они базируются на том фундаменте, который заложили наши предшественники, все те, кто внес серьезный вклад в наши отношения и есть их большая история", - добавил Володин.Председатель парламента Монголии поприветствовал Володина и членов делегации, отметив, что развитие отношений сотрудничества с Россией - приоритет внешней политики Монголии. "Не сомневаюсь, что и ваш официальный визит в Монголию сыграет большую роль в активизации нашего двустороннего сотрудничества", - отметил Занданшатар.В Улан-Баторе также состоялась встреча Володина и премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Они обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества.После встреч Володин и члены делегации возложили венок к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Улан-Баторе.Делегация депутатов Госдумы РФ во главе с Володиным в субботу прибыла с официальным визитом в Монголию, где состоится заседание комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Великого Государственного Хурала Монголии.Делегация Государственной Думы во главе с Володиным 23-25 сентября посещает с официальным визитом Монголию, сообщила пресс-служба Госдумы. Как ранее сообщала пресс-служба ГД, депутаты обсудят вопросы законодательного обеспечения экономического, финансового, межбанковского взаимодействия России и Монголии, а также сотрудничества сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства и туризма.

https://ria.ru/20230919/sotrudnichestvo-1897257625.html

https://ria.ru/20230919/zakonoproekty-1897236034.html

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