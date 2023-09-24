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В Горном Алтае выпал первый снег - РИА Новости, 24.09.2023
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11:00 24.09.2023 (обновлено: 12:11 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/sneg-1898298836.html
В Горном Алтае выпал первый снег
В Горном Алтае выпал первый снег - РИА Новости, 24.09.2023
В Горном Алтае выпал первый снег
На Семинском перевале в Республике Алтай выпал первый снег, рассказала РИА Новости организатор семейных туров с детьми Светлана Казанцева. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T11:00
2023-09-24T12:11
республика алтай
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БАРНАУЛ, 24 сен — РИА Новости. На Семинском перевале в Республике Алтай выпал первый снег, рассказала РИА Новости организатор семейных туров с детьми Светлана Казанцева. &quot;Снег на Семинском перевале выпал вчера вечером, в день осеннего равноденствия&quot;, — рассказала Казанцева.Снег на Семинском перевале в Горном Алтае обычно выпадает раньше, чем на остальной территории региона. Судя по предоставленным Казанцевой фотографиям и видео, снега выпало довольно много. Он лежит на траве, деревьях и кустарниках. По данным синоптиков, завтра в столице региона Горно-Алтайске ожидается до плюс двух градусов, временами дождь.
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Первый снег на Алтае
На Алтае выпал первый снег.
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республика алтай
Республика Алтай
В Горном Алтае выпал первый снег

На Семинском перевале в Республике Алтай выпал первый снег

Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 24 сен — РИА Новости. На Семинском перевале в Республике Алтай выпал первый снег, рассказала РИА Новости организатор семейных туров с детьми Светлана Казанцева.
«

"Снег на Семинском перевале выпал вчера вечером, в день осеннего равноденствия", — рассказала Казанцева.

Снег на Семинском перевале в Горном Алтае обычно выпадает раньше, чем на остальной территории региона. Судя по предоставленным Казанцевой фотографиям и видео, снега выпало довольно много. Он лежит на траве, деревьях и кустарниках.
По данным синоптиков, завтра в столице региона Горно-Алтайске ожидается до плюс двух градусов, временами дождь.
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