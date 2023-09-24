https://ria.ru/20230924/sneg-1898298836.html
В Горном Алтае выпал первый снег
В Горном Алтае выпал первый снег - РИА Новости, 24.09.2023
В Горном Алтае выпал первый снег
На Семинском перевале в Республике Алтай выпал первый снег, рассказала РИА Новости организатор семейных туров с детьми Светлана Казанцева. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T11:00
2023-09-24T11:00
2023-09-24T12:11
республика алтай
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БАРНАУЛ, 24 сен — РИА Новости. На Семинском перевале в Республике Алтай выпал первый снег, рассказала РИА Новости организатор семейных туров с детьми Светлана Казанцева. "Снег на Семинском перевале выпал вчера вечером, в день осеннего равноденствия", — рассказала Казанцева.Снег на Семинском перевале в Горном Алтае обычно выпадает раньше, чем на остальной территории региона. Судя по предоставленным Казанцевой фотографиям и видео, снега выпало довольно много. Он лежит на траве, деревьях и кустарниках. По данным синоптиков, завтра в столице региона Горно-Алтайске ожидается до плюс двух градусов, временами дождь.
https://ria.ru/20230920/sneg-1897450822.html
республика алтай
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Первый снег на Алтае
На Алтае выпал первый снег.
2023-09-24T11:00
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика алтай
В Горном Алтае выпал первый снег
На Семинском перевале в Республике Алтай выпал первый снег
БАРНАУЛ, 24 сен — РИА Новости. На Семинском перевале в Республике Алтай выпал первый снег, рассказала РИА Новости организатор семейных туров с детьми Светлана Казанцева.
«
"Снег на Семинском перевале выпал вчера вечером, в день осеннего равноденствия", — рассказала Казанцева.
Снег на Семинском перевале в Горном Алтае обычно выпадает раньше, чем на остальной территории региона. Судя по предоставленным Казанцевой фотографиям и видео, снега выпало довольно много. Он лежит на траве, деревьях и кустарниках.
По данным синоптиков, завтра в столице региона Горно-Алтайске
ожидается до плюс двух градусов, временами дождь.
В Хабаровском крае выпал первый снег