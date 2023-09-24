https://ria.ru/20230924/sneg-1898298836.html

В Горном Алтае выпал первый снег

В Горном Алтае выпал первый снег - РИА Новости, 24.09.2023

В Горном Алтае выпал первый снег

На Семинском перевале в Республике Алтай выпал первый снег, рассказала РИА Новости организатор семейных туров с детьми Светлана Казанцева. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T11:00

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республика алтай

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БАРНАУЛ, 24 сен — РИА Новости. На Семинском перевале в Республике Алтай выпал первый снег, рассказала РИА Новости организатор семейных туров с детьми Светлана Казанцева. "Снег на Семинском перевале выпал вчера вечером, в день осеннего равноденствия", — рассказала Казанцева.Снег на Семинском перевале в Горном Алтае обычно выпадает раньше, чем на остальной территории региона. Судя по предоставленным Казанцевой фотографиям и видео, снега выпало довольно много. Он лежит на траве, деревьях и кустарниках. По данным синоптиков, завтра в столице региона Горно-Алтайске ожидается до плюс двух градусов, временами дождь.

https://ria.ru/20230920/sneg-1897450822.html

республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика алтай