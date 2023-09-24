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Глава МИД Белоруссии обсудил с генсеком ООН ситуацию в мире - РИА Новости, 24.09.2023
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20:46 24.09.2023 (обновлено: 21:01 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/situatsiya-1898374419.html
Глава МИД Белоруссии обсудил с генсеком ООН ситуацию в мире
Глава МИД Белоруссии обсудил с генсеком ООН ситуацию в мире - РИА Новости, 24.09.2023
Глава МИД Белоруссии обсудил с генсеком ООН ситуацию в мире
Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече обсудили ситуацию в мире. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T20:46
2023-09-24T21:01
в мире
здоровье - общество
белоруссия
сергей алейник
александр лукашенко
антониу гутерреш
генеральная ассамблея оон
оон
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МИНСК, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече обсудили ситуацию в мире. "Двадцать третьего сентября 2023 года министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Стороны обсудили текущую сложную ситуацию в мире в целом и в евразийском регионе в частности", - информирует пресс-служба МИД Белоруссии. Алейник высоко оценил вклад генерального секретаря ООН в преодоление глобальных вызовов современности и заявил о неизменной поддержке Минском усилий ООН в разрешении кризиса в области продовольствия и нехватки удобрений. "Генеральный секретарь выразил убежденность, что Беларусь как ни одна другая страна в мире заинтересована в мирном урегулировании кризиса в соседней Украине", - отмечено в сообщении. Алейник подтвердил приглашение президента Александра Лукашенко в адрес Гутерреша посетить Белоруссию. На полях работы Генассамблеи ООН также состоялась встреча министра иностранных дел Белоруссии с президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер. "Был обсужден план реализации совместных действий на текущий год и подготовка плана сотрудничества на 2024 год. Констатирован доверительный характер и эффективность взаимодействия между Беларусью и МККК. С. Алейник проинформировал собеседницу о миграционной ситуации на западной границе Беларуси", - проинформировали в МИД республики.
https://ria.ru/20230923/krizis-1898269223.html
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в мире, здоровье - общество, белоруссия, сергей алейник, александр лукашенко, антониу гутерреш, генеральная ассамблея оон, оон, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Здоровье - Общество, Белоруссия, Сергей Алейник, Александр Лукашенко, Антониу Гутерреш, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Глава МИД Белоруссии обсудил с генсеком ООН ситуацию в мире

Сергей Алейник обсудил с Антониу Гутеррешем ситуацию в мире

© Фото : МИД БеларусииМинистр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. 23 сентября 2023
Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. 23 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© Фото : МИД Беларусии
Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. 23 сентября 2023
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МИНСК, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече обсудили ситуацию в мире.
«
"Двадцать третьего сентября 2023 года министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Стороны обсудили текущую сложную ситуацию в мире в целом и в евразийском регионе в частности", - информирует пресс-служба МИД Белоруссии.
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
В МИД Белоруссии назвали глобальный продовольственный кризис рукотворным
23 сентября, 23:55
Алейник высоко оценил вклад генерального секретаря ООН в преодоление глобальных вызовов современности и заявил о неизменной поддержке Минском усилий ООН в разрешении кризиса в области продовольствия и нехватки удобрений.
«
"Генеральный секретарь выразил убежденность, что Беларусь как ни одна другая страна в мире заинтересована в мирном урегулировании кризиса в соседней Украине", - отмечено в сообщении.
Алейник подтвердил приглашение президента Александра Лукашенко в адрес Гутерреша посетить Белоруссию.
На полях работы Генассамблеи ООН также состоялась встреча министра иностранных дел Белоруссии с президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер. "Был обсужден план реализации совместных действий на текущий год и подготовка плана сотрудничества на 2024 год. Констатирован доверительный характер и эффективность взаимодействия между Беларусью и МККК. С. Алейник проинформировал собеседницу о миграционной ситуации на западной границе Беларуси", - проинформировали в МИД республики.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
В МИД России рассказали о дискуссии Лаврова и Гутерреша по зерновой сделке
22 сентября, 22:24
 
В миреЗдоровье - ОбществоБелоруссияСергей АлейникАлександр ЛукашенкоАнтониу ГутеррешГенеральная Ассамблея ООНООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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