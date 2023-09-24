Глава МИД Белоруссии обсудил с генсеком ООН ситуацию в мире
Сергей Алейник обсудил с Антониу Гутеррешем ситуацию в мире
© Фото : МИД БеларусииМинистр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. 23 сентября 2023
Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. 23 сентября 2023
МИНСК, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече обсудили ситуацию в мире.
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"Двадцать третьего сентября 2023 года министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Стороны обсудили текущую сложную ситуацию в мире в целом и в евразийском регионе в частности", - информирует пресс-служба МИД Белоруссии.
Алейник высоко оценил вклад генерального секретаря ООН в преодоление глобальных вызовов современности и заявил о неизменной поддержке Минском усилий ООН в разрешении кризиса в области продовольствия и нехватки удобрений.
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"Генеральный секретарь выразил убежденность, что Беларусь как ни одна другая страна в мире заинтересована в мирном урегулировании кризиса в соседней Украине", - отмечено в сообщении.
Алейник подтвердил приглашение президента Александра Лукашенко в адрес Гутерреша посетить Белоруссию.
На полях работы Генассамблеи ООН также состоялась встреча министра иностранных дел Белоруссии с президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер. "Был обсужден план реализации совместных действий на текущий год и подготовка плана сотрудничества на 2024 год. Констатирован доверительный характер и эффективность взаимодействия между Беларусью и МККК. С. Алейник проинформировал собеседницу о миграционной ситуации на западной границе Беларуси", - проинформировали в МИД республики.