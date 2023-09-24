https://ria.ru/20230924/situatsiya-1898374419.html

Глава МИД Белоруссии обсудил с генсеком ООН ситуацию в мире

Глава МИД Белоруссии обсудил с генсеком ООН ситуацию в мире - РИА Новости, 24.09.2023

Глава МИД Белоруссии обсудил с генсеком ООН ситуацию в мире

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече обсудили ситуацию в мире. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T20:46

2023-09-24T20:46

2023-09-24T21:01

в мире

здоровье - общество

белоруссия

сергей алейник

александр лукашенко

антониу гутерреш

генеральная ассамблея оон

оон

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МИНСК, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече обсудили ситуацию в мире. "Двадцать третьего сентября 2023 года министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Стороны обсудили текущую сложную ситуацию в мире в целом и в евразийском регионе в частности", - информирует пресс-служба МИД Белоруссии. Алейник высоко оценил вклад генерального секретаря ООН в преодоление глобальных вызовов современности и заявил о неизменной поддержке Минском усилий ООН в разрешении кризиса в области продовольствия и нехватки удобрений. "Генеральный секретарь выразил убежденность, что Беларусь как ни одна другая страна в мире заинтересована в мирном урегулировании кризиса в соседней Украине", - отмечено в сообщении. Алейник подтвердил приглашение президента Александра Лукашенко в адрес Гутерреша посетить Белоруссию. На полях работы Генассамблеи ООН также состоялась встреча министра иностранных дел Белоруссии с президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер. "Был обсужден план реализации совместных действий на текущий год и подготовка плана сотрудничества на 2024 год. Констатирован доверительный характер и эффективность взаимодействия между Беларусью и МККК. С. Алейник проинформировал собеседницу о миграционной ситуации на западной границе Беларуси", - проинформировали в МИД республики.

https://ria.ru/20230923/krizis-1898269223.html

https://ria.ru/20230922/vstrecha-1898137361.html

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в мире, здоровье - общество, белоруссия, сергей алейник, александр лукашенко, антониу гутерреш, генеральная ассамблея оон, оон, международный комитет красного креста (мккк)