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Путин отметил постоянное совершенствование избирательной системы - РИА Новости, 24.09.2023
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00:13 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/sistema-1898270360.html
Путин отметил постоянное совершенствование избирательной системы
Путин отметил постоянное совершенствование избирательной системы - РИА Новости, 24.09.2023
Путин отметил постоянное совершенствование избирательной системы
Российская избирательная система постоянно совершенствуется, сочетает в себе традиции и новаторство, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T00:13
2023-09-24T00:13
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская избирательная система постоянно совершенствуется, сочетает в себе традиции и новаторство, заявил президент России Владимир Путин. "За прошедшие 30 лет российская избирательная система прошла большой путь. Она постоянно совершенствуется. В ней используются новейшие технические достижения, лучшие мировые практики. Гармонично сочетаются традиции и новаторство", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием. Путин отметил, что в последние годы активно внедряются цифровые решения, позволяющие сделать участие в выборах удобным и доступным. "На избирательных участках создана уникальная, не имеющая аналогов система видеонаблюдения. Используются современные технические средства, позволяющие автоматизировать обработку голосов избирателей. Во многих субъектах федерации применяется дистанционное электронное голосование", - сказал он.
https://ria.ru/20230924/putin-1898269687.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин отметил постоянное совершенствование избирательной системы

Путин: российская избирательная система постоянно совершенствуется

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке
Голосование на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Голосование на избирательном участке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская избирательная система постоянно совершенствуется, сочетает в себе традиции и новаторство, заявил президент России Владимир Путин.
«
"За прошедшие 30 лет российская избирательная система прошла большой путь. Она постоянно совершенствуется. В ней используются новейшие технические достижения, лучшие мировые практики. Гармонично сочетаются традиции и новаторство", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.
Путин отметил, что в последние годы активно внедряются цифровые решения, позволяющие сделать участие в выборах удобным и доступным.
"На избирательных участках создана уникальная, не имеющая аналогов система видеонаблюдения. Используются современные технические средства, позволяющие автоматизировать обработку голосов избирателей. Во многих субъектах федерации применяется дистанционное электронное голосование", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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РоссияВладимир Путин
 
 
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