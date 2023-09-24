https://ria.ru/20230924/sistema-1898270360.html
Путин отметил постоянное совершенствование избирательной системы
Путин отметил постоянное совершенствование избирательной системы - РИА Новости, 24.09.2023
Путин отметил постоянное совершенствование избирательной системы
Российская избирательная система постоянно совершенствуется, сочетает в себе традиции и новаторство, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T00:13
2023-09-24T00:13
2023-09-24T00:13
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская избирательная система постоянно совершенствуется, сочетает в себе традиции и новаторство, заявил президент России Владимир Путин. "За прошедшие 30 лет российская избирательная система прошла большой путь. Она постоянно совершенствуется. В ней используются новейшие технические достижения, лучшие мировые практики. Гармонично сочетаются традиции и новаторство", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием. Путин отметил, что в последние годы активно внедряются цифровые решения, позволяющие сделать участие в выборах удобным и доступным. "На избирательных участках создана уникальная, не имеющая аналогов система видеонаблюдения. Используются современные технические средства, позволяющие автоматизировать обработку голосов избирателей. Во многих субъектах федерации применяется дистанционное электронное голосование", - сказал он.
https://ria.ru/20230924/putin-1898269687.html
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россия, владимир путин
Путин отметил постоянное совершенствование избирательной системы
Путин: российская избирательная система постоянно совершенствуется
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская избирательная система постоянно совершенствуется, сочетает в себе традиции и новаторство, заявил президент России Владимир Путин.
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"За прошедшие 30 лет российская избирательная система прошла большой путь. Она постоянно совершенствуется. В ней используются новейшие технические достижения, лучшие мировые практики. Гармонично сочетаются традиции и новаторство", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.
Путин отметил, что в последние годы активно внедряются цифровые решения, позволяющие сделать участие в выборах удобным и доступным.
"На избирательных участках создана уникальная, не имеющая аналогов система видеонаблюдения. Используются современные технические средства, позволяющие автоматизировать обработку голосов избирателей. Во многих субъектах федерации применяется дистанционное электронное голосование", - сказал он.
Путин назвал российскую избирательную систему одной из лучших в мире