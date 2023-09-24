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Власти Курска отменили салют в честь дня города
Власти Курска отменили салют в честь дня города - РИА Новости, 24.09.2023
Власти Курска отменили салют в честь дня города
В Курске отменили салют в честь дня города ради спокойствия и безопасности жителей, сообщил мэр города Игорь Куцак. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T15:51
2023-09-24T15:51
2023-09-24T15:51
курск
роман старовойт
курский район
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ВОРОНЕЖ, 24 сен - РИА Новости. В Курске отменили салют в честь дня города ради спокойствия и безопасности жителей, сообщил мэр города Игорь Куцак. В воскресенье 24 сентября в Курске празднуют день 991-летие города. "В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей", - сообщил Куцак в своём Telegram-канале. Утром в воскресенье губернатор Роман Старовойт сообщал, что украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе в Курске, в результате повреждена крыша. После в местных Telegram-каналах сообщали об уничтожении ещё одного БПЛА - эту информацию опровергла пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина. После губернатор сообщил, что в Курском районе работает система ПВО.
https://ria.ru/20230924/obstrely-1898332856.html
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курск
курский район
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курск, роман старовойт, курский район
Курск, Роман Старовойт, Курский район
Власти Курска отменили салют в честь дня города
В Курске отменили салют в честь дня города в связи с прилетами украинских дронов