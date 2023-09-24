https://ria.ru/20230924/salyut-1898334046.html

Власти Курска отменили салют в честь дня города

Власти Курска отменили салют в честь дня города - РИА Новости, 24.09.2023

Власти Курска отменили салют в честь дня города

В Курске отменили салют в честь дня города ради спокойствия и безопасности жителей, сообщил мэр города Игорь Куцак. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T15:51

2023-09-24T15:51

2023-09-24T15:51

курск

роман старовойт

курский район

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ВОРОНЕЖ, 24 сен - РИА Новости. В Курске отменили салют в честь дня города ради спокойствия и безопасности жителей, сообщил мэр города Игорь Куцак. В воскресенье 24 сентября в Курске празднуют день 991-летие города. "В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей", - сообщил Куцак в своём Telegram-канале. Утром в воскресенье губернатор Роман Старовойт сообщал, что украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе в Курске, в результате повреждена крыша. После в местных Telegram-каналах сообщали об уничтожении ещё одного БПЛА - эту информацию опровергла пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина. После губернатор сообщил, что в Курском районе работает система ПВО.

https://ria.ru/20230924/obstrely-1898332856.html

https://ria.ru/20230924/starovoyt-1898331203.html

курск

курский район

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курск, роман старовойт, курский район