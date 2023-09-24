https://ria.ru/20230924/ranenaya-1898313458.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 24.09.2023

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T12:53

2023-09-24T12:53

2023-09-24T12:53

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230924/donetsk-1898308344.html

горловка

донецкая народная республика

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Влада Копылова

горловка, донецкая народная республика, иван приходько