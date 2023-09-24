Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/ranenaya-1898313458.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 24.09.2023
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T12:53
2023-09-24T12:53
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874300525_0:64:2730:1600_1920x0_80_0_0_3b087c920834eb4bb4852a55c12bc42f.jpg
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230924/donetsk-1898308344.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874300525_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d13c5d6740be7f0cd3387dae719bbcfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, иван приходько
Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
В Донецке два мирных жителя пострадали при обстреле
12:15
 
ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала