https://ria.ru/20230924/ranenaya-1898313458.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 24.09.2023
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T12:53
2023-09-24T12:53
2023-09-24T12:53
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230924/donetsk-1898308344.html
горловка
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, иван приходько
Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница