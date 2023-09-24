https://ria.ru/20230924/pvo-1898377039.html
В Курском районе области сработала система ПВО
В Курском районе области сработала система ПВО - РИА Новости, 24.09.2023
В Курском районе области сработала система ПВО
Система ПВО сработала в Курском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T21:00
2023-09-24T21:00
2023-09-24T21:00
курский район
роман старовойт
курская область
безопасность
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Система ПВО сработала в Курском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "В Курском районе вновь сработала система ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие", - написал он.
https://ria.ru/20230924/bespilotnik-1898329038.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курский район, роман старовойт, курская область, безопасность
Курский район, Роман Старовойт, Курская область, Безопасность
В Курском районе области сработала система ПВО
Старовойт: в Курском районе области сработала система ПВО