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В Курском районе области сработала система ПВО - РИА Новости, 24.09.2023
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21:00 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/pvo-1898377039.html
В Курском районе области сработала система ПВО
В Курском районе области сработала система ПВО - РИА Новости, 24.09.2023
В Курском районе области сработала система ПВО
Система ПВО сработала в Курском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T21:00
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курский район
роман старовойт
курская область
безопасность
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Система ПВО сработала в Курском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "В Курском районе вновь сработала система ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие", - написал он.
https://ria.ru/20230924/bespilotnik-1898329038.html
курский район
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курский район, роман старовойт, курская область, безопасность
Курский район, Роман Старовойт, Курская область, Безопасность
В Курском районе области сработала система ПВО

Старовойт: в Курском районе области сработала система ПВО

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Система ПВО сработала в Курском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"В Курском районе вновь сработала система ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие", - написал он.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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Курский районРоман СтаровойтКурская областьБезопасность
 
 
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