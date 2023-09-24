https://ria.ru/20230924/prazdnik-1898294449.html

В праздник Йом Кипур раввин Борода посоветовал евреям проявить милосердие

В праздник Йом Кипур раввин Борода посоветовал евреям проявить милосердие - РИА Новости, 24.09.2023

В праздник Йом Кипур раввин Борода посоветовал евреям проявить милосердие

В праздник Йом Кипур, когда Всевышний выносит иудеям "окончательный приговор", нужно проявить милосердие к ближним, заявил президент Федерации еврейских общин... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T10:10

2023-09-24T10:10

2023-09-24T10:10

религия

религия

федерация еврейских общин россии

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В праздник Йом Кипур, когда Всевышний выносит иудеям "окончательный приговор", нужно проявить милосердие к ближним, заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода в своем обращении по случаю праздника (имеется в распоряжении РИА Новости). Йом-Кипур или День искупления приходится в этом году на 25 сентября. Встречают праздник по традиции накануне вечером. Дата переходящая, привязана к еврейскому лунно-солнечному календарю (отмечается 10 числа месяца тишрей). Десятью днями ранее иудеи встретили новый год – Рош-а-Шана. Начиная с этого дня и до праздника Йом-Кипур верующие усердно молятся о том, чтобы Всевышний простив грехи, записал их имена в книгу жизни на следующий год. Помочь получить милостивый "приговор", как говорят в общине, могут молитва, раскаяние, благотворительность и пост: в Йом-Кипур иудеи воздерживаются от воды и пищи, мытья, интимной близости. "От имени Федерации еврейских общин России и от себя лично поздравляю вас с Йом Кипуром! В этот день, когда Всевышний выносит окончательный приговор человеку, мы усердно просим прощения, исповедуясь перед Ним во всех своих деяниях, рассчитывая на проявление Его милости, напоминая Ему, что Он добр к нам не потому, что мы праведны или безгрешны, но потому что это одно из Его качеств: "Добрый – имя Тебе", – написал раввин Борода. Он подчеркнул, что этот праздник верующие проводят "в молитве, соблюдая строжайший пост", и призвал иудеев попросить прощение у близких. "Мы стремимся попросить прощения перед Йом Кипуром у своих близких, потому что знаем, что Небесный Суд прощает за грехи перед Небесами, а последствия грехов перед людьми мы должны постараться исправить сами. Но как же поступить, когда у нас самих просят прощения? Ведь есть не просто обиды, а действия, которые нанесли нам серьезный ущерб. Еще до наступления дня, в который мы будем умолять Всевышнего о прощении, мы можем сами проявить милосердие и отпустить те негативные мысли, которые не дают нам двигаться дальше. И пусть Всевышний услышит наши молитвы и как любящий Отец вынесет доброе решение о нашей судьбе в будущем году!" – призвал раввин. "Желаю вам душевных и физических сил для легкого поста, для глубокого, искреннего раскаяния и также желаю вам найти возможность молиться в этот день в кругу общины! Пусть наши молитвы принесут мир, взаимное понимание и уважение! Хорошей записи в Книги Жизни! Гмар хатима това!", – заключил президент ФЕОР.

https://ria.ru/20230924/yom_kipur-1897977782.html

https://ria.ru/20230915/evreyskie-1896609052.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

религия, федерация еврейских общин россии