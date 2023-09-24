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Эксперт рассказал о появлении нового пика лесных пожаров в России
Эксперт рассказал о появлении нового пика лесных пожаров в России - РИА Новости, 24.09.2023
Эксперт рассказал о появлении нового пика лесных пожаров в России
Еще один, осенний, пик пожаров все чаще наблюдается в России, это происходит из-за климатических изменений, заявил РИА Новости учредитель Центра профилактики... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T03:17
2023-09-24T03:17
2023-09-24T03:17
григорий куксин
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Еще один, осенний, пик пожаров все чаще наблюдается в России, это происходит из-за климатических изменений, заявил РИА Новости учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. "Обычно пожароопасный сезон в России имеет два выраженных пика: майские праздники и летний пик пожаров. Потом они идут на спад с осенними дождями. В последнее время все чаще у нас появляется еще один небольшой осенний пик пожаров, когда зеленая трава уже высохла и при этом нет дождей", - сказал эксперт. Он отметил, что пожароопасный сезон становится длиннее в том числе из-за "климатических процессов". По информации Авиалесоохраны, 22 сентября в 15 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 24 лесных пожара на площади, пройденной огнем 84 гектара.
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григорий куксин, россия
Эксперт рассказал о появлении нового пика лесных пожаров в России
Эксперт Куксин: в России из-за изменения климата появился еще один пик пожаров
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Еще один, осенний, пик пожаров все чаще наблюдается в России, это происходит из-за климатических изменений, заявил РИА Новости учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
«
"Обычно пожароопасный сезон в России имеет два выраженных пика: майские праздники и летний пик пожаров. Потом они идут на спад с осенними дождями. В последнее время все чаще у нас появляется еще один небольшой осенний пик пожаров, когда зеленая трава уже высохла и при этом нет дождей", - сказал эксперт.
Он отметил, что пожароопасный сезон становится длиннее в том числе из-за "климатических процессов".
По информации Авиалесоохраны, 22 сентября в 15 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 24 лесных пожара на площади, пройденной огнем 84 гектара.
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