https://ria.ru/20230924/poteri-1898319125.html

Киев потерял до 110 человек за сутки на Южнодонецком направлении

Киев потерял до 110 человек за сутки на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 24.09.2023

Киев потерял до 110 человек за сутки на Южнодонецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 110 украинских военнослужащих, две бронемашины и два орудия Д-20, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T13:36

2023-09-24T13:36

2023-09-24T13:36

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 110 украинских военнослужащих, две бронемашины и два орудия Д-20, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на южнодонецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике 38-й бригады морской пехоты, 56-й мотопехотной бригады украинских войск и 110-й бригады территориальной обороны в районах населенного пункта Урожайное, Старомайорское ДНР и Малиновка Запорожской области. "Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230924/feyk-1898301949.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, запорожская область