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Киев потерял до 110 человек за сутки на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 24.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:36 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/poteri-1898319125.html
Киев потерял до 110 человек за сутки на Южнодонецком направлении
Киев потерял до 110 человек за сутки на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 24.09.2023
Киев потерял до 110 человек за сутки на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 110 украинских военнослужащих, две бронемашины и два орудия Д-20, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T13:36
2023-09-24T13:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 110 украинских военнослужащих, две бронемашины и два орудия Д-20, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на южнодонецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике 38-й бригады морской пехоты, 56-й мотопехотной бригады украинских войск и 110-й бригады территориальной обороны в районах населенного пункта Урожайное, Старомайорское ДНР и Малиновка Запорожской области. "Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Киев потерял до 110 человек за сутки на Южнодонецком направлении

Минобороны РФ: Киев потерял до 110 человек за сутки на Южнодонецком направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 110 украинских военнослужащих, две бронемашины и два орудия Д-20, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на южнодонецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике 38-й бригады морской пехоты, 56-й мотопехотной бригады украинских войск и 110-й бригады территориальной обороны в районах населенного пункта Урожайное, Старомайорское ДНР и Малиновка Запорожской области.
"Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20", - говорится в сводке министерства.
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