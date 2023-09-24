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Киев потерял до 110 человек за сутки на Южнодонецком направлении
Киев потерял до 110 человек за сутки на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 24.09.2023
Киев потерял до 110 человек за сутки на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 110 украинских военнослужащих, две бронемашины и два орудия Д-20, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T13:36
2023-09-24T13:36
2023-09-24T13:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 110 украинских военнослужащих, две бронемашины и два орудия Д-20, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на южнодонецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике 38-й бригады морской пехоты, 56-й мотопехотной бригады украинских войск и 110-й бригады территориальной обороны в районах населенного пункта Урожайное, Старомайорское ДНР и Малиновка Запорожской области. "Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230924/feyk-1898301949.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Киев потерял до 110 человек за сутки на Южнодонецком направлении
Минобороны РФ: Киев потерял до 110 человек за сутки на Южнодонецком направлении