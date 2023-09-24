https://ria.ru/20230924/pogoda-1898293373.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 24.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в воскресенье, в ночь на понедельник пройдут интенсивные ливневые дожди, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T10:04
2023-09-24T10:04
2023-09-24T10:04
погода
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898171368_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_37c6fbc2daaa8ace1414d21eb92899e7.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в воскресенье, в ночь на понедельник пройдут интенсивные ливневые дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в воскресенье погода обусловится северо-западной периферией антициклона. "Поэтому ожидается переменная облачность, к вечеру начнется натекание облаков, но пока без осадков. Южный, юго-западный ветер начнет постепенно усиливаться до 4-9 метров в секунду. В Москве плюс 22-24 градусов, в Московской области плюс 20-25 градусов", - сказал Тишковец. Он отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметров ртутного столба. "В ночь на понедельник регион начнет пересекать холодный фронт, он принесет интенсивные ливневые дожди. Даже есть вероятность мозаичных гроз, выпадет до 10 миллиметров или 15% от месячной нормы осадков", - сказал Тишковец. Специалист рассказал, что в понедельник антициклон "скандинавец" вновь "перехватит инициативу на синоптической карте центрального региона". "Дожди утром прекратятся, распогодится, облака поредеют и уже плюс 18-20 градусов в Москве, плюс 16-21 градусов по Московской области, при этом ветер разверзнется с западных на северные ромбы, 2-7 метров в секунду", - сказал Тишковец.
https://ria.ru/20230922/peterburg-1898021456.html
https://ria.ru/20230922/leto-1897988907.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898171368_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_96a7b501f726a1652e9700c306d7e25e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность и до плюс 24 градусов
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в воскресенье, в ночь на понедельник пройдут интенсивные ливневые дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что в воскресенье погода обусловится северо-западной периферией антициклона.
"Поэтому ожидается переменная облачность, к вечеру начнется натекание облаков, но пока без осадков. Южный, юго-западный ветер начнет постепенно усиливаться до 4-9 метров в секунду. В Москве плюс 22-24 градусов, в Московской области
плюс 20-25 градусов", - сказал Тишковец.
Он отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметров ртутного столба.
В Петербурге побит температурный рекорд 1936 года
"В ночь на понедельник регион начнет пересекать холодный фронт, он принесет интенсивные ливневые дожди. Даже есть вероятность мозаичных гроз, выпадет до 10 миллиметров или 15% от месячной нормы осадков", - сказал Тишковец.
Специалист рассказал, что в понедельник антициклон "скандинавец" вновь "перехватит инициативу на синоптической карте центрального региона".
"Дожди утром прекратятся, распогодится, облака поредеют и уже плюс 18-20 градусов в Москве, плюс 16-21 градусов по Московской области, при этом ветер разверзнется с западных на северные ромбы, 2-7 метров в секунду", - сказал Тишковец.
Синоптик рассказала, когда в Москве закончится бабье лето