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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 24.09.2023
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10:04 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/pogoda-1898293373.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 24.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в воскресенье, в ночь на понедельник пройдут интенсивные ливневые дожди, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T10:04
2023-09-24T10:04
погода
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в воскресенье, в ночь на понедельник пройдут интенсивные ливневые дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в воскресенье погода обусловится северо-западной периферией антициклона. "Поэтому ожидается переменная облачность, к вечеру начнется натекание облаков, но пока без осадков. Южный, юго-западный ветер начнет постепенно усиливаться до 4-9 метров в секунду. В Москве плюс 22-24 градусов, в Московской области плюс 20-25 градусов", - сказал Тишковец. Он отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметров ртутного столба. "В ночь на понедельник регион начнет пересекать холодный фронт, он принесет интенсивные ливневые дожди. Даже есть вероятность мозаичных гроз, выпадет до 10 миллиметров или 15% от месячной нормы осадков", - сказал Тишковец. Специалист рассказал, что в понедельник антициклон "скандинавец" вновь "перехватит инициативу на синоптической карте центрального региона". "Дожди утром прекратятся, распогодится, облака поредеют и уже плюс 18-20 градусов в Москве, плюс 16-21 градусов по Московской области, при этом ветер разверзнется с западных на северные ромбы, 2-7 метров в секунду", - сказал Тишковец.
https://ria.ru/20230922/peterburg-1898021456.html
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погода, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность и до плюс 24 градусов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКрасногвардейские пруды в Москве
Красногвардейские пруды в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Красногвардейские пруды в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в воскресенье, в ночь на понедельник пройдут интенсивные ливневые дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что в воскресенье погода обусловится северо-западной периферией антициклона.
"Поэтому ожидается переменная облачность, к вечеру начнется натекание облаков, но пока без осадков. Южный, юго-западный ветер начнет постепенно усиливаться до 4-9 метров в секунду. В Москве плюс 22-24 градусов, в Московской области плюс 20-25 градусов", - сказал Тишковец.
Он отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметров ртутного столба.
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"В ночь на понедельник регион начнет пересекать холодный фронт, он принесет интенсивные ливневые дожди. Даже есть вероятность мозаичных гроз, выпадет до 10 миллиметров или 15% от месячной нормы осадков", - сказал Тишковец.
Специалист рассказал, что в понедельник антициклон "скандинавец" вновь "перехватит инициативу на синоптической карте центрального региона".
"Дожди утром прекратятся, распогодится, облака поредеют и уже плюс 18-20 градусов в Москве, плюс 16-21 градусов по Московской области, при этом ветер разверзнется с западных на северные ромбы, 2-7 метров в секунду", - сказал Тишковец.
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ПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
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