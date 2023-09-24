https://ria.ru/20230924/pogoda-1898293373.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 24.09.2023

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в воскресенье, в ночь на понедельник пройдут интенсивные ливневые дожди, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T10:04

2023-09-24T10:04

2023-09-24T10:04

погода

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в воскресенье, в ночь на понедельник пройдут интенсивные ливневые дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в воскресенье погода обусловится северо-западной периферией антициклона. "Поэтому ожидается переменная облачность, к вечеру начнется натекание облаков, но пока без осадков. Южный, юго-западный ветер начнет постепенно усиливаться до 4-9 метров в секунду. В Москве плюс 22-24 градусов, в Московской области плюс 20-25 градусов", - сказал Тишковец. Он отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметров ртутного столба. "В ночь на понедельник регион начнет пересекать холодный фронт, он принесет интенсивные ливневые дожди. Даже есть вероятность мозаичных гроз, выпадет до 10 миллиметров или 15% от месячной нормы осадков", - сказал Тишковец. Специалист рассказал, что в понедельник антициклон "скандинавец" вновь "перехватит инициативу на синоптической карте центрального региона". "Дожди утром прекратятся, распогодится, облака поредеют и уже плюс 18-20 градусов в Москве, плюс 16-21 градусов по Московской области, при этом ветер разверзнется с западных на северные ромбы, 2-7 метров в секунду", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20230922/peterburg-1898021456.html

https://ria.ru/20230922/leto-1897988907.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец