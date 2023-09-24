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Во время обстрела ВСУ Новой Каховки погибла женщина - РИА Новости, 24.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:15 24.09.2023 (обновлено: 11:16 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/pogibshaya-1898301172.html
Во время обстрела ВСУ Новой Каховки погибла женщина
Во время обстрела ВСУ Новой Каховки погибла женщина - РИА Новости, 24.09.2023
Во время обстрела ВСУ Новой Каховки погибла женщина
Женщина погибла в результате миномётного обстрела со стороны украинских войск в Новой Каховке, её муж получил тяжёлые ранения, сообщили журналистам в... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T11:15
2023-09-24T11:16
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
происшествия
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 24 сен - РИА Новости. Женщина погибла в результате миномётного обстрела со стороны украинских войск в Новой Каховке, её муж получил тяжёлые ранения, сообщили журналистам в воскресенье оперштабе администрации города. "Погибшая, 1984 года рождения. Ранен её муж 1974 года рождения. Раненого забрала скорая помощь, по погибшей ждут ритуальную службу", - сказал представитель оперштаба.
https://ria.ru/20230924/obstrely-1898290457.html
новая каховка
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новая каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия
Во время обстрела ВСУ Новой Каховки погибла женщина

Во время минометного обстрела ВСУ Новой Каховки погибла женщина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 24 сен - РИА Новости. Женщина погибла в результате миномётного обстрела со стороны украинских войск в Новой Каховке, её муж получил тяжёлые ранения, сообщили журналистам в воскресенье оперштабе администрации города.
"Погибшая, 1984 года рождения. Ранен её муж 1974 года рождения. Раненого забрала скорая помощь, по погибшей ждут ритуальную службу", - сказал представитель оперштаба.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьПроисшествия
 
 
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