https://ria.ru/20230924/pogibshaya-1898301172.html

Во время обстрела ВСУ Новой Каховки погибла женщина

Во время обстрела ВСУ Новой Каховки погибла женщина - РИА Новости, 24.09.2023

Во время обстрела ВСУ Новой Каховки погибла женщина

Женщина погибла в результате миномётного обстрела со стороны украинских войск в Новой Каховке, её муж получил тяжёлые ранения, сообщили журналистам в... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T11:15

2023-09-24T11:15

2023-09-24T11:16

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

происшествия

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 24 сен - РИА Новости. Женщина погибла в результате миномётного обстрела со стороны украинских войск в Новой Каховке, её муж получил тяжёлые ранения, сообщили журналистам в воскресенье оперштабе администрации города. "Погибшая, 1984 года рождения. Ранен её муж 1974 года рождения. Раненого забрала скорая помощь, по погибшей ждут ритуальную службу", - сказал представитель оперштаба.

https://ria.ru/20230924/obstrely-1898290457.html

новая каховка

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

новая каховка, херсонская область , происшествия