https://ria.ru/20230924/pogibshaya-1898301172.html
Во время обстрела ВСУ Новой Каховки погибла женщина
Во время обстрела ВСУ Новой Каховки погибла женщина - РИА Новости, 24.09.2023
Во время обстрела ВСУ Новой Каховки погибла женщина
Женщина погибла в результате миномётного обстрела со стороны украинских войск в Новой Каховке, её муж получил тяжёлые ранения, сообщили журналистам в... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T11:15
2023-09-24T11:15
2023-09-24T11:16
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
происшествия
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 24 сен - РИА Новости. Женщина погибла в результате миномётного обстрела со стороны украинских войск в Новой Каховке, её муж получил тяжёлые ранения, сообщили журналистам в воскресенье оперштабе администрации города. "Погибшая, 1984 года рождения. Ранен её муж 1974 года рождения. Раненого забрала скорая помощь, по погибшей ждут ритуальную службу", - сказал представитель оперштаба.
https://ria.ru/20230924/obstrely-1898290457.html
новая каховка
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия
Во время обстрела ВСУ Новой Каховки погибла женщина
Во время минометного обстрела ВСУ Новой Каховки погибла женщина
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 24 сен - РИА Новости. Женщина погибла в результате миномётного обстрела со стороны украинских войск в Новой Каховке, её муж получил тяжёлые ранения, сообщили журналистам в воскресенье оперштабе администрации города.
"Погибшая, 1984 года рождения. Ранен её муж 1974 года рождения. Раненого забрала скорая помощь, по погибшей ждут ритуальную службу", - сказал представитель оперштаба.
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