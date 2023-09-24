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В Дагестане задержали двух подростков, которые на машине сбили ребенка - РИА Новости, 24.09.2023
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12:50 24.09.2023 (обновлено: 13:10 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/podrostki-1898312924.html
В Дагестане задержали двух подростков, которые на машине сбили ребенка
В Дагестане задержали двух подростков, которые на машине сбили ребенка - РИА Новости, 24.09.2023
В Дагестане задержали двух подростков, которые на машине сбили ребенка
Полицейские установили и доставили в отдел обоих подростков, которые в пригороде Махачкалы на автомобиле нарочно сбили ребенка, ехавшего на велосипеде, сообщили РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T12:50
2023-09-24T13:10
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 24 сен - РИА Новости. Полицейские установили и доставили в отдел обоих подростков, которые в пригороде Махачкалы на автомобиле нарочно сбили ребенка, ехавшего на велосипеде, сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД по Дагестану. Накануне руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева сообщила, что неизвестные на автомобиле умышленно совершили наезд на ребенка. На видео, которое она опубликовала в своем Telegram-канале, видно, как "семерка" задним ходом дважды перекрывает дорогу мальчику на велосипеде, а на третий раз сбивает его. Затем из машины выходят двое молодых ребят и что-то говорят кричащему ребенку. Выяснилось, что инцидент произошел в селе Агачаул вблизи Махачкалы. В автомобиле находились местные жители 14 и 15 лет, а пострадавший – 7-летний мальчик, их односельчанин. "Полицейские доставили в отдел участников инцидента и их родителей. Объяснить свой поступок они не смогли. В отношении подростков и их родителей какие-либо меры и процессуальные решения будут приняты после окончания соответствующих экспертиз. Также в отношении подростков назначена экспертиза на предмет употребления ими запрещенных веществ", – говорится в сообщении. Пострадавший ребенок видимых телесных повреждений не получил, поэтому его родители сразу после инцидента в больницу не обратились. Однако ввиду новых обстоятельств назначено медицинское освидетельствование полученных травм.
https://ria.ru/20230924/podzhog-1898307963.html
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
В Дагестане задержали двух подростков, которые на машине сбили ребенка

В Дагестане задержали двух подростков, которые на машине умышленно сбили ребенка

© Фото : МВД по Республике Дагестан/TelegramПодростки, сбившие на автомобиле ребенка в пригороде Махачкалы. 24 сентября 2023
Подростки, сбившие на автомобиле ребенка в пригороде Махачкалы. 24 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© Фото : МВД по Республике Дагестан/Telegram
Подростки, сбившие на автомобиле ребенка в пригороде Махачкалы. 24 сентября 2023
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МАХАЧКАЛА, 24 сен - РИА Новости. Полицейские установили и доставили в отдел обоих подростков, которые в пригороде Махачкалы на автомобиле нарочно сбили ребенка, ехавшего на велосипеде, сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД по Дагестану.
Накануне руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева сообщила, что неизвестные на автомобиле умышленно совершили наезд на ребенка. На видео, которое она опубликовала в своем Telegram-канале, видно, как "семерка" задним ходом дважды перекрывает дорогу мальчику на велосипеде, а на третий раз сбивает его. Затем из машины выходят двое молодых ребят и что-то говорят кричащему ребенку.
Выяснилось, что инцидент произошел в селе Агачаул вблизи Махачкалы. В автомобиле находились местные жители 14 и 15 лет, а пострадавший – 7-летний мальчик, их односельчанин.
"Полицейские доставили в отдел участников инцидента и их родителей. Объяснить свой поступок они не смогли. В отношении подростков и их родителей какие-либо меры и процессуальные решения будут приняты после окончания соответствующих экспертиз. Также в отношении подростков назначена экспертиза на предмет употребления ими запрещенных веществ", – говорится в сообщении.
Пострадавший ребенок видимых телесных повреждений не получил, поэтому его родители сразу после инцидента в больницу не обратились. Однако ввиду новых обстоятельств назначено медицинское освидетельствование полученных травм.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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