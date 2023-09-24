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СМИ: Маккарти не будет выводить деньги на обучение ВСУ из бюджета Пентагона - РИА Новости, 24.09.2023
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01:27 24.09.2023 (обновлено: 14:00 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/podgotovka-1898272804.html
СМИ: Маккарти не будет выводить деньги на обучение ВСУ из бюджета Пентагона
СМИ: Маккарти не будет выводить деньги на обучение ВСУ из бюджета Пентагона - РИА Новости, 24.09.2023
СМИ: Маккарти не будет выводить деньги на обучение ВСУ из бюджета Пентагона
Спикер палаты представителей Кевин Маккарти передумал выводить средства на подготовку украинских военных из бюджета Пентагона, сообщает издание Hill. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T01:27
2023-09-24T14:00
украина
россия
киев
кевин маккарти
сергей лавров
марджори тейлор грин
нато
пентагон
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ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти передумал выводить средства на подготовку украинских военных из бюджета Пентагона, сообщает издание Hill.&quot;Маккарти заявит, что решил оставить в проекте бюджета помощь Украине в размере 300 миллионов долларов, осознав, что на следующей неделе будет предложена еще одна мера по расходам Госдепа и зарубежным операциям, также включающая деньги для Киева&quot;, — говорится в сообщении.Маккарти решил оставить пункт о средствах для Киева в двух проектах, поскольку счел сложным исключение их из расходов Госдепа, говорится в сообщении. При этом палата представителей будет голосовать об исключении средств для Киева сразу из двух проектов, уточняет издание.Включение предназначенных Украине средств в оборонный бюджет страны вызывает резкое противостояние ряда членов палаты представителей конгресса и становится камнем преткновения, мешая его принятию. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила ранее на этой неделе, что она будет голосовать против принятия краткосрочного или полноценного бюджета до тех пор, пока он будет включать ассигнования для Украины. Конгресс, чтобы избежать очередного "шатдауна", должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года, который истекает 1 октября.
https://ria.ru/20230922/razyasneniya-1898144342.html
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украина, россия, киев, кевин маккарти, сергей лавров, марджори тейлор грин, нато, пентагон, в мире
Украина, Россия, Киев, Кевин Маккарти, Сергей Лавров, Марджори Тейлор Грин, НАТО, Пентагон, В мире
СМИ: Маккарти не будет выводить деньги на обучение ВСУ из бюджета Пентагона

Hill: Маккарти передумал выводить средства на обучение ВСУ из бюджета Пентагона

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер палаты представителей Кевин Маккарти
Спикер палаты представителей Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер палаты представителей Кевин Маккарти
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ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти передумал выводить средства на подготовку украинских военных из бюджета Пентагона, сообщает издание Hill.
«

"Маккарти заявит, что решил оставить в проекте бюджета помощь Украине в размере 300 миллионов долларов, осознав, что на следующей неделе будет предложена еще одна мера по расходам Госдепа и зарубежным операциям, также включающая деньги для Киева", — говорится в сообщении.

Маккарти решил оставить пункт о средствах для Киева в двух проектах, поскольку счел сложным исключение их из расходов Госдепа, говорится в сообщении. При этом палата представителей будет голосовать об исключении средств для Киева сразу из двух проектов, уточняет издание.
Включение предназначенных Украине средств в оборонный бюджет страны вызывает резкое противостояние ряда членов палаты представителей конгресса и становится камнем преткновения, мешая его принятию. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила ранее на этой неделе, что она будет голосовать против принятия краткосрочного или полноценного бюджета до тех пор, пока он будет включать ассигнования для Украины. Конгресс, чтобы избежать очередного "шатдауна", должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года, который истекает 1 октября.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
СМИ: США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины
22 сентября, 23:35
 
УкраинаРоссияКиевКевин МаккартиСергей ЛавровМарджори Тейлор ГринНАТОПентагонВ мире
 
 
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