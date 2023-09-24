https://ria.ru/20230924/oruzhie-1898362722.html

В Карабахе сдали более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия и ПЗРК

В Карабахе сдали более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия и ПЗРК - РИА Новости, 24.09.2023

В Карабахе сдали более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия и ПЗРК

Вооруженными формированиями Карабаха на 24 сентября сдано шесть единиц бронетехники, более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T19:14

2023-09-24T19:14

2023-09-24T19:14

в мире

россия

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

ереван

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898244344_380:543:2800:1904_1920x0_80_0_0_d65958d7d1ad2b008f6d30492ddd8019.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Вооруженными формированиями Карабаха на 24 сентября сдано шесть единиц бронетехники, более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 130 тысяч боеприпасов, говорится в бюллетене Минобороны РФ. "Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 24 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 130 тысяч боеприпасов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в расположении Российского миротворческого контингента "продолжают оставаться 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка". "Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи", - сказано в сообщении министерства обороны РФ. Также российскими миротворцами обеспечена доставка гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха. Всего доставлено 125 тонн продовольствия и 65 тонн ГСМ. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230924/mirotvortsy-1898360625.html

https://ria.ru/20230924/gumpomosch-1898361363.html

россия

азербайджан

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, ереван