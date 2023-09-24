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В Карабахе сдали более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия и ПЗРК - РИА Новости, 24.09.2023
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19:14 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/oruzhie-1898362722.html
В Карабахе сдали более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия и ПЗРК
В Карабахе сдали более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия и ПЗРК - РИА Новости, 24.09.2023
В Карабахе сдали более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия и ПЗРК
Вооруженными формированиями Карабаха на 24 сентября сдано шесть единиц бронетехники, более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T19:14
2023-09-24T19:14
в мире
россия
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
ереван
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Вооруженными формированиями Карабаха на 24 сентября сдано шесть единиц бронетехники, более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 130 тысяч боеприпасов, говорится в бюллетене Минобороны РФ. "Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 24 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 130 тысяч боеприпасов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в расположении Российского миротворческого контингента "продолжают оставаться 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка". "Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи", - сказано в сообщении министерства обороны РФ. Также российскими миротворцами обеспечена доставка гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха. Всего доставлено 125 тонн продовольствия и 65 тонн ГСМ. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230924/mirotvortsy-1898360625.html
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в мире, россия, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, ереван
В мире, Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан, Ереван
В Карабахе сдали более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия и ПЗРК

Минобороны: в Карабахе сдали более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия и ПЗРК

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкБронетранспортер БТР-82А российских миротворческих сил у блок-поста в Нагорном Карабахе
Бронетранспортер БТР-82А российских миротворческих сил у блок-поста в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Бронетранспортер БТР-82А российских миротворческих сил у блок-поста в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Вооруженными формированиями Карабаха на 24 сентября сдано шесть единиц бронетехники, более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 130 тысяч боеприпасов, говорится в бюллетене Минобороны РФ.
«
"Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 24 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 130 тысяч боеприпасов", - говорится в сообщении.
Отправка колонны с мирными жителями Карабаха в Армению - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Российские миротворцы сопроводили колонны с мирными жителями Карабаха
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Отмечается, что в расположении Российского миротворческого контингента "продолжают оставаться 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка".
«
"Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи", - сказано в сообщении министерства обороны РФ.
Также российскими миротворцами обеспечена доставка гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха. Всего доставлено 125 тонн продовольствия и 65 тонн ГСМ.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
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