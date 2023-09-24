В Карабахе сдали более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия и ПЗРК
Минобороны: в Карабахе сдали более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия и ПЗРК
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкБронетранспортер БТР-82А российских миротворческих сил у блок-поста в Нагорном Карабахе
Бронетранспортер БТР-82А российских миротворческих сил у блок-поста в Нагорном Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Вооруженными формированиями Карабаха на 24 сентября сдано шесть единиц бронетехники, более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 130 тысяч боеприпасов, говорится в бюллетене Минобороны РФ.
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"Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 24 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 130 тысяч боеприпасов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в расположении Российского миротворческого контингента "продолжают оставаться 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка".
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"Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи", - сказано в сообщении министерства обороны РФ.
Также российскими миротворцами обеспечена доставка гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха. Всего доставлено 125 тонн продовольствия и 65 тонн ГСМ.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.