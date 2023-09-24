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ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области, заявил Старовойт - РИА Новости, 24.09.2023
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15:22 24.09.2023 (обновлено: 15:23 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/obstrel-1898330720.html
ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области, заявил Старовойт
ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области, заявил Старовойт - РИА Новости, 24.09.2023
ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области, заявил Старовойт
ВСУ обстреляли машинно-тракторный двор сельхозпредприятия в Глушковском районе в деревне Елизаветовке Курской области, пострадавших нет, сообщает губернатор... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T15:22
2023-09-24T15:23
глушковский район
курская область
украина
роман старовойт
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ВСУ обстреляли машинно-тракторный двор сельхозпредприятия в Глушковском районе в деревне Елизаветовке Курской области, пострадавших нет, сообщает губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале. "Со стороны Украины обстрелян Глушковский район. В деревне Елизаветовке насчитали шесть прилётов по комплексу КРС и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия, пострадавших и повреждений нет", - написал он. Он добавил, что также пять прилётов зафиксировано в посёлке Тёткино.
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глушковский район
курская область
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глушковский район, курская область, украина, роман старовойт, вооруженные силы украины, происшествия
Глушковский район, Курская область, Украина, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области, заявил Старовойт

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ВСУ обстреляли машинно-тракторный двор сельхозпредприятия в Глушковском районе в деревне Елизаветовке Курской области, пострадавших нет, сообщает губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
"Со стороны Украины обстрелян Глушковский район. В деревне Елизаветовке насчитали шесть прилётов по комплексу КРС и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия, пострадавших и повреждений нет", - написал он.
Он добавил, что также пять прилётов зафиксировано в посёлке Тёткино.
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Глушковский районКурская областьУкраинаРоман СтаровойтВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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