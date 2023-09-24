https://ria.ru/20230924/obstrel-1898330720.html

ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области, заявил Старовойт

ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области, заявил Старовойт - РИА Новости, 24.09.2023

ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области, заявил Старовойт

ВСУ обстреляли машинно-тракторный двор сельхозпредприятия в Глушковском районе в деревне Елизаветовке Курской области, пострадавших нет, сообщает губернатор... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T15:22

2023-09-24T15:22

2023-09-24T15:23

глушковский район

курская область

украина

роман старовойт

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ВСУ обстреляли машинно-тракторный двор сельхозпредприятия в Глушковском районе в деревне Елизаветовке Курской области, пострадавших нет, сообщает губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале. "Со стороны Украины обстрелян Глушковский район. В деревне Елизаветовке насчитали шесть прилётов по комплексу КРС и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия, пострадавших и повреждений нет", - написал он. Он добавил, что также пять прилётов зафиксировано в посёлке Тёткино.

https://ria.ru/20230924/kursk-1898295578.html

глушковский район

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

глушковский район, курская область, украина, роман старовойт, вооруженные силы украины, происшествия