https://ria.ru/20230924/obstrel-1898330720.html
ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области, заявил Старовойт
ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области, заявил Старовойт - РИА Новости, 24.09.2023
ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области, заявил Старовойт
ВСУ обстреляли машинно-тракторный двор сельхозпредприятия в Глушковском районе в деревне Елизаветовке Курской области, пострадавших нет, сообщает губернатор... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T15:22
2023-09-24T15:22
2023-09-24T15:23
глушковский район
курская область
украина
роман старовойт
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ВСУ обстреляли машинно-тракторный двор сельхозпредприятия в Глушковском районе в деревне Елизаветовке Курской области, пострадавших нет, сообщает губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале. "Со стороны Украины обстрелян Глушковский район. В деревне Елизаветовке насчитали шесть прилётов по комплексу КРС и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия, пострадавших и повреждений нет", - написал он. Он добавил, что также пять прилётов зафиксировано в посёлке Тёткино.
https://ria.ru/20230924/kursk-1898295578.html
глушковский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глушковский район, курская область, украина, роман старовойт, вооруженные силы украины, происшествия
Глушковский район, Курская область, Украина, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области, заявил Старовойт
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области