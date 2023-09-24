https://ria.ru/20230924/obstrel-1898275888.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Ясиноватую кассетными снарядами - РИА Новости, 24.09.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую кассетными снарядами

Украинские войска в ночь на воскресенье выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T02:50

2023-09-24T02:50

2023-09-24T02:50

специальная военная операция на украине

ясиноватая

украина

донецк

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска в 00.05 и в 01.00 обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив по ним суммарно четыре снаряда такого же калибра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230924/obstrel-1898270953.html

ясиноватая

украина

донецк

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ясиноватая, украина, донецк, сцкк, нато