Украинские войска обстреляли Ясиноватую кассетными снарядами
ВСУ выпустили по Ясиноватой три кассетных снаряда "натовского" калибра
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела
Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, украинские войска в 00.05 и в 01.00 обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив по ним суммарно четыре снаряда такого же калибра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.