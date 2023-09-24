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Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.09.2023
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 85 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T00:26
2023-09-24T00:26
2023-09-24T00:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 85 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)... На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из AGM-88 HARM, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - восемь обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 миллиметров в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 85 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Озеряновка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Озеряновке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 40 обстрелов.
https://ria.ru/20230923/obstrel-1898261504.html
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донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Украина, В мире
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР 85 боеприпасов