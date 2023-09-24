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Экс-премьер Молдавии призвал Кишинев не "становиться в позу" в вопросе газа - РИА Новости, 24.09.2023
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16:31 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/moldaviya-1898339929.html
Экс-премьер Молдавии призвал Кишинев не "становиться в позу" в вопросе газа
Экс-премьер Молдавии призвал Кишинев не "становиться в позу" в вопросе газа - РИА Новости, 24.09.2023
Экс-премьер Молдавии призвал Кишинев не "становиться в позу" в вопросе газа
Молдавия после проведения аудита исторической задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом" должна была начать переговоры с российским концерном, а не... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T16:31
2023-09-24T16:31
в мире
молдавия
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 24 сен - РИА Новости. Молдавия после проведения аудита исторической задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом" должна была начать переговоры с российским концерном, а не "становиться в позу", заявил экс-премьер республики Александр Муравский. Министр энергетики Виктор Парликов 6 сентября огласил итоги аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", заявив, что он составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию - у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" лишь сумму в 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде. "Газпром" же сообщил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права. "По моему мнению, мы сейчас в серьезном бизнес-обществе выглядим, в определенной степени, как шулеры, которые наделали долгов, а потом что-то нашли и заявляем, что мы не будем платить. Молдавская сторона должна была вести переговоры с "Газпромом", а не становиться в позу", - заявил Муравский в эфире молдавского телеканала ITV. Он полагает, что руководство Молдавии в переговорах с российским концерном выбрало путь, ориентируясь на конъюнктурные геополитические интересы. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза". В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
https://ria.ru/20230906/gaz-1894600692.html
https://ria.ru/20230907/dolg-1894831613.html
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в мире, молдавия, газпром, молдовагаз
В мире, Молдавия, Газпром, Молдовагаз
Экс-премьер Молдавии призвал Кишинев не "становиться в позу" в вопросе газа

Экс-премьер Молдавии: нужно вести переговоры с "Газпромом", а не вставать в позу

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 сен - РИА Новости. Молдавия после проведения аудита исторической задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом" должна была начать переговоры с российским концерном, а не "становиться в позу", заявил экс-премьер республики Александр Муравский.
Министр энергетики Виктор Парликов 6 сентября огласил итоги аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", заявив, что он составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию - у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" лишь сумму в 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде. "Газпром" же сообщил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
"Газпром" отверг заявления Молдавии по долгу за поставленный Кишиневу газ
6 сентября, 18:11
"По моему мнению, мы сейчас в серьезном бизнес-обществе выглядим, в определенной степени, как шулеры, которые наделали долгов, а потом что-то нашли и заявляем, что мы не будем платить. Молдавская сторона должна была вести переговоры с "Газпромом", а не становиться в позу", - заявил Муравский в эфире молдавского телеканала ITV.
Он полагает, что руководство Молдавии в переговорах с российским концерном выбрало путь, ориентируясь на конъюнктурные геополитические интересы.
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
Глава Молдовагаза Вадим Чебан - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Глава "Молдовагаза" прокомментировал итоги аудита долга перед "Газпромом"
7 сентября, 18:47
 
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