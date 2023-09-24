https://ria.ru/20230924/mishustin-1898300133.html
Машиностроение в России справляется со всеми вызовами, заявил Мишустин
Машиностроение в России справляется со всеми вызовами, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.09.2023
Машиностроение в России справляется со всеми вызовами, заявил Мишустин
Машиностроительная отрасль в РФ справляется со всеми вызовами и демонстрирует высокие показатели, несмотря на санкционные ограничения, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T11:08
2023-09-24T11:08
2023-09-24T11:08
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Машиностроительная отрасль в РФ справляется со всеми вызовами и демонстрирует высокие показатели, несмотря на санкционные ограничения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем поздравлении российских машиностроителей с профессиональным праздником, который отмечается 24 сентября. Поздравление опубликовано на сайте правительства."Несмотря на санкционные ограничения, отрасль справляется со всеми вызовами, демонстрирует высокие показатели. Проводятся структурные преобразования, модернизируется материально-техническая база, создаются и внедряются собственные разработки и решения, в том числе цифровые. Особое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров", - говорится в поздравлении Мишустина. Российский премьер отметил, что профессиональный праздник отмечают сотни различных специалистов, которые трудятся на предприятиях, выпускающих качественную, конкурентоспособную продукцию, востребованную на внутреннем и внешнем рынках, – от станков, двигателей и турбин до ядерных реакторов. "Машиностроение является одним из стратегически важных секторов российской экономики, основным драйвером роста индустриального производства. Играет ключевую роль в развитии авиационной и ракетно-космической промышленности, металлургии и энергетики, здравоохранения, сельского хозяйства и транспортного комплекса. Обеспечивает обороноспособность страны, благосостояние и комфортную жизнь наших граждан" , - подчеркнул Мишустин. Он заметил, что все достижения отрасли стали возможны благодаря самоотверженному труду машиностроителей, профессионализму, преданности призванию. "Хочу выразить искреннюю признательность ветеранам машиностроения, которые передают молодым специалистам свои знания и опыт. Дорогие друзья! Все вы талантливые и целеустремлённые люди. Уверен, что ваша компетентность и ответственное отношение к делу станут залогом технологического и промышленного суверенитета России. Желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким", - добавил Мишустин.
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https://ria.ru/20230918/mashinostroenie-1896982834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Машиностроение в России справляется со всеми вызовами, заявил Мишустин
Мишустин: машиностроение справляется со всеми вызовами, несмотря на санкции
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Машиностроительная отрасль в РФ справляется со всеми вызовами и демонстрирует высокие показатели, несмотря на санкционные ограничения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем поздравлении российских машиностроителей с профессиональным праздником, который отмечается 24 сентября. Поздравление опубликовано на сайте правительства
.
"Несмотря на санкционные ограничения, отрасль справляется со всеми вызовами, демонстрирует высокие показатели. Проводятся структурные преобразования, модернизируется материально-техническая база, создаются и внедряются собственные разработки и решения, в том числе цифровые. Особое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров", - говорится в поздравлении Мишустина.
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Российский премьер отметил, что профессиональный праздник отмечают сотни различных специалистов, которые трудятся на предприятиях, выпускающих качественную, конкурентоспособную продукцию, востребованную на внутреннем и внешнем рынках, – от станков, двигателей и турбин до ядерных реакторов.
«
"Машиностроение является одним из стратегически важных секторов российской экономики, основным драйвером роста индустриального производства. Играет ключевую роль в развитии авиационной и ракетно-космической промышленности, металлургии и энергетики, здравоохранения, сельского хозяйства и транспортного комплекса. Обеспечивает обороноспособность страны, благосостояние и комфортную жизнь наших граждан" , - подчеркнул Мишустин.
Он заметил, что все достижения отрасли стали возможны благодаря самоотверженному труду машиностроителей, профессионализму, преданности призванию.
"Хочу выразить искреннюю признательность ветеранам машиностроения, которые передают молодым специалистам свои знания и опыт. Дорогие друзья! Все вы талантливые и целеустремлённые люди. Уверен, что ваша компетентность и ответственное отношение к делу станут залогом технологического и промышленного суверенитета России. Желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким", - добавил Мишустин.
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