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При обстреле Запорожской области ВСУ ранили трех жителей - РИА Новости, 24.09.2023
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20:12 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/mirnye-1898370186.html
При обстреле Запорожской области ВСУ ранили трех жителей
При обстреле Запорожской области ВСУ ранили трех жителей - РИА Новости, 24.09.2023
При обстреле Запорожской области ВСУ ранили трех жителей
Трое мирных жителей ранены в Пологовском районе Запорожской области при обстреле со стороны украинской армии, сообщили журналистам в администрации области. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T20:12
2023-09-24T20:12
в мире
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Трое мирных жителей ранены в Пологовском районе Запорожской области при обстреле со стороны украинской армии, сообщили журналистам в администрации области. "В 18:30 киевский режим нанес ракетный удар по селу Новофедоровка Пологовского района. В результате трое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести", - заявили в администрации Запорожской области. На месте работают представители экстренных служб.
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в мире, запорожская область
В мире, Запорожская область
При обстреле Запорожской области ВСУ ранили трех жителей

При обстреле Запорожской области ВСУ ранили трех мирных жителей

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramОбстрел Пологовского района в Запорожской области
Обстрел Пологовского района в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Обстрел Пологовского района в Запорожской области. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Трое мирных жителей ранены в Пологовском районе Запорожской области при обстреле со стороны украинской армии, сообщили журналистам в администрации области.
«
"В 18:30 киевский режим нанес ракетный удар по селу Новофедоровка Пологовского района. В результате трое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести", - заявили в администрации Запорожской области.
На месте работают представители экстренных служб.
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