https://ria.ru/20230924/mirnye-1898370186.html

При обстреле Запорожской области ВСУ ранили трех жителей

При обстреле Запорожской области ВСУ ранили трех жителей - РИА Новости, 24.09.2023

При обстреле Запорожской области ВСУ ранили трех жителей

Трое мирных жителей ранены в Пологовском районе Запорожской области при обстреле со стороны украинской армии, сообщили журналистам в администрации области. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T20:12

2023-09-24T20:12

2023-09-24T20:12

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запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Трое мирных жителей ранены в Пологовском районе Запорожской области при обстреле со стороны украинской армии, сообщили журналистам в администрации области. "В 18:30 киевский режим нанес ракетный удар по селу Новофедоровка Пологовского района. В результате трое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести", - заявили в администрации Запорожской области. На месте работают представители экстренных служб.

https://ria.ru/20230924/tokmak-1898328801.html

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в мире, запорожская область