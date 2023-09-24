https://ria.ru/20230924/mirnye-1898370186.html
При обстреле Запорожской области ВСУ ранили трех жителей
При обстреле Запорожской области ВСУ ранили трех жителей - РИА Новости, 24.09.2023
При обстреле Запорожской области ВСУ ранили трех жителей
Трое мирных жителей ранены в Пологовском районе Запорожской области при обстреле со стороны украинской армии, сообщили журналистам в администрации области. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T20:12
2023-09-24T20:12
2023-09-24T20:12
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запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Трое мирных жителей ранены в Пологовском районе Запорожской области при обстреле со стороны украинской армии, сообщили журналистам в администрации области. "В 18:30 киевский режим нанес ракетный удар по селу Новофедоровка Пологовского района. В результате трое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести", - заявили в администрации Запорожской области. На месте работают представители экстренных служб.
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в мире, запорожская область
В мире, Запорожская область
При обстреле Запорожской области ВСУ ранили трех жителей
При обстреле Запорожской области ВСУ ранили трех мирных жителей