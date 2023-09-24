Рейтинг@Mail.ru
Экоактивисты пытались приклеить себя к дороге во время Берлинского марафона - РИА Новости, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 24.09.2023 (обновлено: 13:01 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/marafon-1898311674.html
Экоактивисты пытались приклеить себя к дороге во время Берлинского марафона
Экоактивисты пытались приклеить себя к дороге во время Берлинского марафона - РИА Новости, 24.09.2023
Экоактивисты пытались приклеить себя к дороге во время Берлинского марафона
Экологические активисты организации "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) намеревались в воскресенье сорвать Берлинский марафон, пытаясь приклеить себя РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T12:42
2023-09-24T13:01
в мире
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898314471_697:492:3072:1828_1920x0_80_0_0_dcc419219bb6dd95475bead6616609b5.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Экологические активисты организации "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) намеревались в воскресенье сорвать Берлинский марафон, пытаясь приклеить себя к дорожному полотну, сообщила полиция города. "На Улице 17 июня члены так называемого "Последнего поколения" пытались приклеиться к дороге на маршруте Берлинского марафона 2023. Наши силы быстро оказались на месте, чтобы это предотвратить", - написала полиция Берлина в социальной сети Х (ранее Twitter). Активисты "Последнего поколения" известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, портят краской известные здания либо пытаются сорвать крупные мероприятия, требуя от властей принять меры по защите климата.
https://ria.ru/20230715/ekoaktivisty-1884322899.html
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898314471_685:129:3072:1919_1920x0_80_0_0_4ceb5249221f77d8f9fc275f54a8f061.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город)
В мире, Берлин (город)
Экоактивисты пытались приклеить себя к дороге во время Берлинского марафона

Экоактивисты хотели сорвать Берлинский марафон, пытаясь приклеить себя к дороге

© AP Photo / Markus SchreiberПолиция оттаскивает активистов организации "Последнее поколение" с трассы перед стартом Берлинского марафона. 24 сентября 2023
Полиция оттаскивает активистов организации Последнее поколение с трассы перед стартом Берлинского марафона. 24 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Полиция оттаскивает активистов организации "Последнее поколение" с трассы перед стартом Берлинского марафона. 24 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Экологические активисты организации "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) намеревались в воскресенье сорвать Берлинский марафон, пытаясь приклеить себя к дорожному полотну, сообщила полиция города.
"На Улице 17 июня члены так называемого "Последнего поколения" пытались приклеиться к дороге на маршруте Берлинского марафона 2023. Наши силы быстро оказались на месте, чтобы это предотвратить", - написала полиция Берлина в социальной сети Х (ранее Twitter).
Активисты "Последнего поколения" известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, портят краской известные здания либо пытаются сорвать крупные мероприятия, требуя от властей принять меры по защите климата.
Прохожие возле Тауэрского моста - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
СМИ сообщили о планах экоактивистов "парализовать" Лондон
15 июля, 05:15
 
В миреБерлин (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала