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Экоактивисты пытались приклеить себя к дороге во время Берлинского марафона
Экоактивисты пытались приклеить себя к дороге во время Берлинского марафона - РИА Новости, 24.09.2023
Экоактивисты пытались приклеить себя к дороге во время Берлинского марафона
Экологические активисты организации "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) намеревались в воскресенье сорвать Берлинский марафон, пытаясь приклеить себя РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T12:42
2023-09-24T12:42
2023-09-24T13:01
в мире
берлин (город)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Экологические активисты организации "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) намеревались в воскресенье сорвать Берлинский марафон, пытаясь приклеить себя к дорожному полотну, сообщила полиция города. "На Улице 17 июня члены так называемого "Последнего поколения" пытались приклеиться к дороге на маршруте Берлинского марафона 2023. Наши силы быстро оказались на месте, чтобы это предотвратить", - написала полиция Берлина в социальной сети Х (ранее Twitter). Активисты "Последнего поколения" известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, портят краской известные здания либо пытаются сорвать крупные мероприятия, требуя от властей принять меры по защите климата.
https://ria.ru/20230715/ekoaktivisty-1884322899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город)
Экоактивисты пытались приклеить себя к дороге во время Берлинского марафона
Экоактивисты хотели сорвать Берлинский марафон, пытаясь приклеить себя к дороге
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Экологические активисты организации "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) намеревались в воскресенье сорвать Берлинский марафон, пытаясь приклеить себя к дорожному полотну, сообщила полиция города.
"На Улице 17 июня члены так называемого "Последнего поколения" пытались приклеиться к дороге на маршруте Берлинского марафона 2023. Наши силы быстро оказались на месте, чтобы это предотвратить", - написала полиция Берлина
в социальной сети Х (ранее Twitter).
Активисты "Последнего поколения" известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, портят краской известные здания либо пытаются сорвать крупные мероприятия, требуя от властей принять меры по защите климата.
СМИ сообщили о планах экоактивистов "парализовать" Лондон