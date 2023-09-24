https://ria.ru/20230924/marafon-1898311674.html

Экоактивисты пытались приклеить себя к дороге во время Берлинского марафона

Экоактивисты пытались приклеить себя к дороге во время Берлинского марафона - РИА Новости, 24.09.2023

Экоактивисты пытались приклеить себя к дороге во время Берлинского марафона

Экологические активисты организации "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) намеревались в воскресенье сорвать Берлинский марафон, пытаясь приклеить себя РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T12:42

2023-09-24T12:42

2023-09-24T13:01

в мире

берлин (город)

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Экологические активисты организации "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) намеревались в воскресенье сорвать Берлинский марафон, пытаясь приклеить себя к дорожному полотну, сообщила полиция города. "На Улице 17 июня члены так называемого "Последнего поколения" пытались приклеиться к дороге на маршруте Берлинского марафона 2023. Наши силы быстро оказались на месте, чтобы это предотвратить", - написала полиция Берлина в социальной сети Х (ранее Twitter). Активисты "Последнего поколения" известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, портят краской известные здания либо пытаются сорвать крупные мероприятия, требуя от властей принять меры по защите климата.

https://ria.ru/20230715/ekoaktivisty-1884322899.html

берлин (город)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, берлин (город)