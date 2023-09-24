https://ria.ru/20230924/krym-1898295889.html

В Крыму заявили, что у Киева нарушилась "ориентация в пространстве"

В Крыму заявили, что у Киева нарушилась "ориентация в пространстве" - РИА Новости, 24.09.2023

В Крыму заявили, что у Киева нарушилась "ориентация в пространстве"

Врио министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберт Куршутов назвал политическим пустословием призыв киевских властей к крымчанам покинуть... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T10:26

2023-09-24T10:26

2023-09-24T10:26

республика крым

ирина верещук

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Врио министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберт Куршутов назвал политическим пустословием призыв киевских властей к крымчанам покинуть полуостров на период "деоккупации". Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале призвала "украинцев" по возможности уехать из Крыма и переждать "деоккупацию" полуострова на подконтрольной киевским властям территории или в третьих странах. "Очередное, не имеющее ничего общего с реальностью, высказывание абсолютно неизвестной женщины. Мы эти высказывания уже слышали от всех уровней украинских псевдополитиков. Мол, вот скоро, вот еще чуть-чуть и так далее, а в итоге, как показывает история, всё - политическое пустословье. Крым был, есть и будет российским", - сказал Куршутов РИА Новости. По его словам, Верещук сильно заблуждается, если считает крымчан украинцами. "Это нарушение ориентации в пространстве. Здесь все россияне", - подчеркнул Куршутов. При этом собеседник агентства отметил, что тема возврата Крыма нужна киевским властям для "замыливания глаз западным кураторам". "Мы верим в нашу армию и нашего президента. Победа будет за нами", - подчеркнул Куршутов.

https://ria.ru/20230923/ukraina-1897995003.html

https://ria.ru/20230923/kontrnastuplenie-1898181693.html

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, ирина верещук, политика