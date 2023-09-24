https://ria.ru/20230924/krym-1898295889.html
В Крыму заявили, что у Киева нарушилась "ориентация в пространстве"
В Крыму заявили, что у Киева нарушилась "ориентация в пространстве" - РИА Новости, 24.09.2023
В Крыму заявили, что у Киева нарушилась "ориентация в пространстве"
Врио министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберт Куршутов назвал политическим пустословием призыв киевских властей к крымчанам покинуть... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T10:26
2023-09-24T10:26
2023-09-24T10:26
республика крым
ирина верещук
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Врио министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберт Куршутов назвал политическим пустословием призыв киевских властей к крымчанам покинуть полуостров на период "деоккупации". Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале призвала "украинцев" по возможности уехать из Крыма и переждать "деоккупацию" полуострова на подконтрольной киевским властям территории или в третьих странах. "Очередное, не имеющее ничего общего с реальностью, высказывание абсолютно неизвестной женщины. Мы эти высказывания уже слышали от всех уровней украинских псевдополитиков. Мол, вот скоро, вот еще чуть-чуть и так далее, а в итоге, как показывает история, всё - политическое пустословье. Крым был, есть и будет российским", - сказал Куршутов РИА Новости. По его словам, Верещук сильно заблуждается, если считает крымчан украинцами. "Это нарушение ориентации в пространстве. Здесь все россияне", - подчеркнул Куршутов. При этом собеседник агентства отметил, что тема возврата Крыма нужна киевским властям для "замыливания глаз западным кураторам". "Мы верим в нашу армию и нашего президента. Победа будет за нами", - подчеркнул Куршутов.
https://ria.ru/20230923/ukraina-1897995003.html
https://ria.ru/20230923/kontrnastuplenie-1898181693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, ирина верещук, политика
Республика Крым, Ирина Верещук, Политика
В Крыму заявили, что у Киева нарушилась "ориентация в пространстве"
Крымский министр назвал призыв Киева покинуть полуостров пустословием
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Врио министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберт Куршутов назвал политическим пустословием призыв киевских властей к крымчанам покинуть полуостров на период "деоккупации".
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук
в своем Telegram-канале призвала "украинцев" по возможности уехать из Крыма и переждать "деоккупацию" полуострова на подконтрольной киевским властям территории или в третьих странах.
"Очередное, не имеющее ничего общего с реальностью, высказывание абсолютно неизвестной женщины. Мы эти высказывания уже слышали от всех уровней украинских псевдополитиков. Мол, вот скоро, вот еще чуть-чуть и так далее, а в итоге, как показывает история, всё - политическое пустословье. Крым был, есть и будет российским", - сказал Куршутов РИА Новости.
По его словам, Верещук сильно заблуждается, если считает крымчан украинцами.
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"Это нарушение ориентации в пространстве. Здесь все россияне", - подчеркнул Куршутов.
При этом собеседник агентства отметил, что тема возврата Крыма нужна киевским властям для "замыливания глаз западным кураторам".
"Мы верим в нашу армию и нашего президента. Победа будет за нами", - подчеркнул Куршутов.
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