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Патриарх Кирилл освятил 200 нательных крестов для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 24.09.2023
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Религия
 
18:44 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/krestik-1898358851.html
Патриарх Кирилл освятил 200 нательных крестов для бойцов в зоне СВО
Патриарх Кирилл освятил 200 нательных крестов для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 24.09.2023
Патриарх Кирилл освятил 200 нательных крестов для бойцов в зоне СВО
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил 200 нательных крестов, которые направят военнослужащим в зоне СВО, говорится в сообщении, опубликованном в... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T18:44
2023-09-24T18:44
религия
костромская область
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил 200 нательных крестов, которые направят военнослужащим в зоне СВО, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте РПЦ. "Двадцать четвертого сентября 2023 года, в ходе визита в Костромскую митрополию патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил музей военного духовенства, расположенный на среднем этаже Богоявленского кафедрального собора в Костромском кремле. В ходе посещения музея Святейший Патриарх Кирилл освятил 200 нательных крестиков, которые администрация губернатора Костромской области отправит военнослужащим в зону СВО", - сказано в сообщении. Ранее патриарх Кирилл совершил чин великого освящения восстановленного Богоявленского собора и присвоил ему статус кафедрального.
https://ria.ru/20230922/patriarkh-1897973691.html
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костромская область, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Костромская область, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл освятил 200 нательных крестов для бойцов в зоне СВО

Патриарх Кирилл освятил 200 нательных крестов для бойцов в зоне СВО

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил 200 нательных крестов, которые направят военнослужащим в зоне СВО, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте РПЦ.
«
"Двадцать четвертого сентября 2023 года, в ходе визита в Костромскую митрополию патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил музей военного духовенства, расположенный на среднем этаже Богоявленского кафедрального собора в Костромском кремле. В ходе посещения музея Святейший Патриарх Кирилл освятил 200 нательных крестиков, которые администрация губернатора Костромской области отправит военнослужащим в зону СВО", - сказано в сообщении.
Ранее патриарх Кирилл совершил чин великого освящения восстановленного Богоявленского собора и присвоил ему статус кафедрального.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на концерте, посвященном Дню славянской письменности, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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РелигияКостромская областьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
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