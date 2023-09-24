https://ria.ru/20230924/krestik-1898358851.html

Патриарх Кирилл освятил 200 нательных крестов для бойцов в зоне СВО

Патриарх Кирилл освятил 200 нательных крестов для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 24.09.2023

Патриарх Кирилл освятил 200 нательных крестов для бойцов в зоне СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил 200 нательных крестов, которые направят военнослужащим в зоне СВО, говорится в сообщении, опубликованном в... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T18:44

2023-09-24T18:44

2023-09-24T18:44

религия

костромская область

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил 200 нательных крестов, которые направят военнослужащим в зоне СВО, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте РПЦ. "Двадцать четвертого сентября 2023 года, в ходе визита в Костромскую митрополию патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил музей военного духовенства, расположенный на среднем этаже Богоявленского кафедрального собора в Костромском кремле. В ходе посещения музея Святейший Патриарх Кирилл освятил 200 нательных крестиков, которые администрация губернатора Костромской области отправит военнослужащим в зону СВО", - сказано в сообщении. Ранее патриарх Кирилл совершил чин великого освящения восстановленного Богоявленского собора и присвоил ему статус кафедрального.

https://ria.ru/20230922/patriarkh-1897973691.html

костромская область

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костромская область, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь