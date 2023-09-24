https://ria.ru/20230924/krestik-1898358851.html
Патриарх Кирилл освятил 200 нательных крестов для бойцов в зоне СВО
Патриарх Кирилл освятил 200 нательных крестов для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 24.09.2023
Патриарх Кирилл освятил 200 нательных крестов для бойцов в зоне СВО
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил 200 нательных крестов, которые направят военнослужащим в зоне СВО, говорится в сообщении, опубликованном в... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T18:44
2023-09-24T18:44
2023-09-24T18:44
религия
костромская область
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886840636_0:40:1336:792_1920x0_80_0_0_c0c83291df1b31f13c5e92bd5e44e78b.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил 200 нательных крестов, которые направят военнослужащим в зоне СВО, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте РПЦ. "Двадцать четвертого сентября 2023 года, в ходе визита в Костромскую митрополию патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил музей военного духовенства, расположенный на среднем этаже Богоявленского кафедрального собора в Костромском кремле. В ходе посещения музея Святейший Патриарх Кирилл освятил 200 нательных крестиков, которые администрация губернатора Костромской области отправит военнослужащим в зону СВО", - сказано в сообщении. Ранее патриарх Кирилл совершил чин великого освящения восстановленного Богоявленского собора и присвоил ему статус кафедрального.
https://ria.ru/20230922/patriarkh-1897973691.html
костромская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886840636_0:0:1328:996_1920x0_80_0_0_509b21cafd7aba31e7b40fa6160793a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
костромская область, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Костромская область, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл освятил 200 нательных крестов для бойцов в зоне СВО
Патриарх Кирилл освятил 200 нательных крестов для бойцов в зоне СВО