https://ria.ru/20230924/kreditovanie-1898305705.html
Правительство поддержит льготное кредитование аграриев
Правительство поддержит льготное кредитование аграриев - РИА Новости, 24.09.2023
Правительство поддержит льготное кредитование аграриев
Правительство РФ направит дополнительно 45 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T11:52
2023-09-24T11:52
2023-09-24T11:52
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правительство РФ направит дополнительно 45 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина. "На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено 45 миллиардов рублей. Это позволит просубсидировать более 40 тысяч займов. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Выделенные средства пойдут на субсидирование займов, которые предоставляются предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции. "Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России во втором полугодии 2023 года. Источником средств стал резервный фонд правительства", - отметили в кабмине. Программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 году. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный (до 2 лет) или инвестиционный (до 15 лет) кредит по ставке до 5%.
https://ria.ru/20230822/miratorg-1891521671.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство поддержит льготное кредитование аграриев
На поддержку льготного кредитования аграриев направят 45 миллиардов рублей
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Правительство РФ направит дополнительно 45 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина
.
"На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено 45 миллиардов рублей. Это позволит просубсидировать более 40 тысяч займов. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Выделенные средства пойдут на субсидирование займов, которые предоставляются предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции.
«
"Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России во втором полугодии 2023 года. Источником средств стал резервный фонд правительства", - отметили в кабмине.
Программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 году. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный (до 2 лет) или инвестиционный (до 15 лет) кредит по ставке до 5%.
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