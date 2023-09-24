https://ria.ru/20230924/kreditovanie-1898305705.html

Правительство поддержит льготное кредитование аграриев

Правительство поддержит льготное кредитование аграриев - РИА Новости, 24.09.2023

Правительство поддержит льготное кредитование аграриев

Правительство РФ направит дополнительно 45 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T11:52

2023-09-24T11:52

2023-09-24T11:52

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правительство РФ направит дополнительно 45 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина. "На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено 45 миллиардов рублей. Это позволит просубсидировать более 40 тысяч займов. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Выделенные средства пойдут на субсидирование займов, которые предоставляются предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции. "Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России во втором полугодии 2023 года. Источником средств стал резервный фонд правительства", - отметили в кабмине. Программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 году. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный (до 2 лет) или инвестиционный (до 15 лет) кредит по ставке до 5%.

https://ria.ru/20230822/miratorg-1891521671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин