https://ria.ru/20230924/kot-1898357223.html

Главному мышелову британского премьера коту Ларри нездоровится, пишут СМИ

Главному мышелову британского премьера коту Ларри нездоровится, пишут СМИ - РИА Новости, 24.09.2023

Главному мышелову британского премьера коту Ларри нездоровится, пишут СМИ

Главному мышелову британского премьера Риши Сунака коту Ларри нездоровится, пишет The Sun со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T18:30

2023-09-24T18:30

2023-09-24T19:55

риши сунак

маргарет тэтчер

тони блэр

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Главному мышелову британского премьера Риши Сунака коту Ларри нездоровится, пишет The Sun со ссылкой на источники."Горячо любимому главному мышелову Даунинг-стрит уже некоторое время нездоровится", — говорится в публикации.По данным газеты, чиновники решают, как сообщить британцам, когда кот умрет. Ожидается, что новость появится в социальных сетях."Ларри очень любят не только на Даунинг-стрит, но и во всей стране. Никто не хочет думать о худшем, но, к сожалению, мы должны подготовиться к этому", — сказал изданию источник в правительстве.Газета добавила, что коту Ларри 16 лет. Питомец, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года.Коты в резиденциях правителей страны живут с XV века. С 1929-го они имеют официальный статус и жалование в сто фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Питомец умер в 2008 году, когда ему было около 18 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20230825/kot-1892225941.html

https://ria.ru/20230811/kot-1889531501.html

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риши сунак, маргарет тэтчер, тони блэр