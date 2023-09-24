Миссия НАТО готова принять участие в операции на севере Косово
Миссия НАТО готова принять участие в операции косовской полиции на севере края
© AP Photo / Visar KryeziuЧлены миротворческой миссии НАТО в Косово установили контрольно-пропускной пункт на дороге, ведущей к монастырю Баньска. 24 сентября 2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
Члены миротворческой миссии НАТО в Косово установили контрольно-пропускной пункт на дороге, ведущей к монастырю Баньска. 24 сентября 2023
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Контингент НАТО в Косово (KFOR) готов принять участие в операции косовской полиции на севере края после нападения на местных сотрудников правоохранительных органов.
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"Миссия KFOR под руководством НАТО решительно осуждает нападение на косовскую полицию и выражает глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего. <...> KFOR продолжает внимательно следить за ситуацией в Баньско, ее войска присутствуют в этом районе и готовы реагировать в случае необходимости", — говорится в сообщении миссии в соцсети X.
В публикации указано, что командующий KFOR находится в тесном и постоянном контакте со всеми заинтересованными сторонами, включая ЕС, начальника штаба сербских ВС и косовских представителей, миссия работает над поиском решения ситуации.
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти утверждал сегодня, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края, причем одного убили, а второго ранили. По его словам, стрельба произошла около 3:00 (4:00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич. Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи обвинила в нападении "сербские преступные банды". Полиция сообщила, что ведет поиск нападавших на сотрудников на севере края.
Позднее полиция самопровозглашенной республики Косово сообщила об убийстве одного из нападавших. Ведомство указало, что закрыло въезд на север края через КПП "Ярине" и "Брняк". При этом Курти заявил, что полиция окружила 30 вооруженных нападавших, и призвал их сдаться.
Днем в воскресенье Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви сообщила, что вооруженные люди на бронированном автомобиле вторглись на территорию средневекового православного монастыря Баньска.
Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии заявила ранее, что во дворы трех представителей партии "Сербский список" в Косово и Метохии в ночь 22 сентября неизвестные бросили гранаты, по мнению Белграда, это была косовоалбанская попытка запугивания.
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября, что, несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженность в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве.
Обострение в Косово
Косовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.