https://ria.ru/20230924/kosovo-1898336844.html

Спецпред ЕС по диалогу Белграда и Приштины осудил насилие в Косово

Спецпред ЕС по диалогу Белграда и Приштины осудил насилие в Косово - РИА Новости, 24.09.2023

Спецпред ЕС по диалогу Белграда и Приштины осудил насилие в Косово

Специальный представитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак в соцсети Х осудил насилие на севере Косово, где как сообщили косовоалбанские власти РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T16:08

2023-09-24T16:08

2023-09-24T16:08

в мире

косово

приштина

белград (город)

альбин курти

мирослав лайчак

евросоюз

сербская православная церковь

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БЕЛГРАД, 24 сен – РИА Новости. Специальный представитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак в соцсети Х осудил насилие на севере Косово, где как сообщили косовоалбанские власти в Приштине, неизвестные напали на полицию. Полиция самопровозглашенной республики ранее сообщила, что ведет поиск нападавших на сотрудников на севере края. По данным косовского МВД около 2.40 (3.40 мск) на мосту близ села Баньско два грузовика без номеров блокировали въезд. Направленные туда полицейские были обстреляны неизвестными, как сообщается с применением ручных гранат и гранатометов. Двое сотрудников получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в южной Косовска-Митровице, один из них скончался. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что полиция окружила 30 вооруженных нападавших на севере края и призвал их сдаться. "Острейшим образом осуждаю ужасное нападение на косовскую полицию ночью. Насилие в любом виде абсолютно неприемлемо. Мое сердце с жертвами, их семьями и коллегами. Совершившие это должны предстать пред правосудием. Все должны немедленно вернуться к диалогу", - написал Лайчак.Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви сообщила в воскресенье, что вооруженные люди на бронированном автомобиле вторглись на территорию средневекового православного монастыря Баньска. На фотографии в соцсетях в монастырском дворе находятся косовоалбанские полицейские. Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи и премьер Альбин Курти ранее в соцсетях обвинили в нападении на полицейских "сербские преступные группы". Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщила ранее, что во дворы трех представителей партии "Сербский список" в Косово и Метохии в ночь 22 сентября неизвестные бросили гранаты, по мнению Белграда это была косовоалбанская попытка запугивания. Косовоалбанская полиция в минувшую среду задержала трех сербов, одному из которых 70 лет, в разных муниципалитетах на севере края. Они были доставлены в отделение полиции в Приштине, старшему затем потребовалась медицинская помощь. Директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября, что несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженности в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве. Косовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230924/podozrevaemye-1898325569.html

https://ria.ru/20230924/kosovo-1898298958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, косово, приштина, белград (город), альбин курти, мирослав лайчак, евросоюз, сербская православная церковь