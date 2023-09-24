Рейтинг@Mail.ru
Спецпред ЕС по диалогу Белграда и Приштины осудил насилие в Косово - РИА Новости, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/kosovo-1898336844.html
Спецпред ЕС по диалогу Белграда и Приштины осудил насилие в Косово
Спецпред ЕС по диалогу Белграда и Приштины осудил насилие в Косово - РИА Новости, 24.09.2023
Спецпред ЕС по диалогу Белграда и Приштины осудил насилие в Косово
Специальный представитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак в соцсети Х осудил насилие на севере Косово, где как сообщили косовоалбанские власти РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T16:08
2023-09-24T16:08
в мире
косово
приштина
белград (город)
альбин курти
мирослав лайчак
евросоюз
сербская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155106/88/1551068803_0:233:3180:2022_1920x0_80_0_0_4eecd72f1ad6dad08d2f533fb69fae79.jpg
БЕЛГРАД, 24 сен – РИА Новости. Специальный представитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак в соцсети Х осудил насилие на севере Косово, где как сообщили косовоалбанские власти в Приштине, неизвестные напали на полицию. Полиция самопровозглашенной республики ранее сообщила, что ведет поиск нападавших на сотрудников на севере края. По данным косовского МВД около 2.40 (3.40 мск) на мосту близ села Баньско два грузовика без номеров блокировали въезд. Направленные туда полицейские были обстреляны неизвестными, как сообщается с применением ручных гранат и гранатометов. Двое сотрудников получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в южной Косовска-Митровице, один из них скончался. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что полиция окружила 30 вооруженных нападавших на севере края и призвал их сдаться. &quot;Острейшим образом осуждаю ужасное нападение на косовскую полицию ночью. Насилие в любом виде абсолютно неприемлемо. Мое сердце с жертвами, их семьями и коллегами. Совершившие это должны предстать пред правосудием. Все должны немедленно вернуться к диалогу&quot;, - написал Лайчак.Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви сообщила в воскресенье, что вооруженные люди на бронированном автомобиле вторглись на территорию средневекового православного монастыря Баньска. На фотографии в соцсетях в монастырском дворе находятся косовоалбанские полицейские. Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи и премьер Альбин Курти ранее в соцсетях обвинили в нападении на полицейских "сербские преступные группы". Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщила ранее, что во дворы трех представителей партии "Сербский список" в Косово и Метохии в ночь 22 сентября неизвестные бросили гранаты, по мнению Белграда это была косовоалбанская попытка запугивания. Косовоалбанская полиция в минувшую среду задержала трех сербов, одному из которых 70 лет, в разных муниципалитетах на севере края. Они были доставлены в отделение полиции в Приштине, старшему затем потребовалась медицинская помощь. Директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября, что несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженности в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве. Косовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230924/podozrevaemye-1898325569.html
https://ria.ru/20230924/kosovo-1898298958.html
косово
приштина
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155106/88/1551068803_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_f03800e1a473f5308b600ce3e25c0bdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, приштина, белград (город), альбин курти, мирослав лайчак, евросоюз, сербская православная церковь
В мире, Косово, Приштина, Белград (город), Альбин Курти, Мирослав Лайчак, Евросоюз, Сербская православная церковь
Спецпред ЕС по диалогу Белграда и Приштины осудил насилие в Косово

Спецпред ЕС по диалогу Белграда и Приштины Лайчак осудил насилие в Косово

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМирослав Лайчак
Мирослав Лайчак - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Мирослав Лайчак. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 сен – РИА Новости. Специальный представитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак в соцсети Х осудил насилие на севере Косово, где как сообщили косовоалбанские власти в Приштине, неизвестные напали на полицию.
Полиция самопровозглашенной республики ранее сообщила, что ведет поиск нападавших на сотрудников на севере края. По данным косовского МВД около 2.40 (3.40 мск) на мосту близ села Баньско два грузовика без номеров блокировали въезд. Направленные туда полицейские были обстреляны неизвестными, как сообщается с применением ручных гранат и гранатометов. Двое сотрудников получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в южной Косовска-Митровице, один из них скончался.
Офицер косовской полиции охраняет дорогу возле деревни Баньска, северное Косово - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
В Косово заподозрили 30 человек в нападении на полицейских на севере края
Вчера, 14:36
"Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что полиция окружила 30 вооруженных нападавших на севере края и призвал их сдаться.
«

"Острейшим образом осуждаю ужасное нападение на косовскую полицию ночью. Насилие в любом виде абсолютно неприемлемо. Мое сердце с жертвами, их семьями и коллегами. Совершившие это должны предстать пред правосудием. Все должны немедленно вернуться к диалогу", - написал Лайчак.

Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви сообщила в воскресенье, что вооруженные люди на бронированном автомобиле вторглись на территорию средневекового православного монастыря Баньска. На фотографии в соцсетях в монастырском дворе находятся косовоалбанские полицейские.
Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи и премьер Альбин Курти ранее в соцсетях обвинили в нападении на полицейских "сербские преступные группы".
Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщила ранее, что во дворы трех представителей партии "Сербский список" в Косово и Метохии в ночь 22 сентября неизвестные бросили гранаты, по мнению Белграда это была косовоалбанская попытка запугивания.
Косовоалбанская полиция в минувшую среду задержала трех сербов, одному из которых 70 лет, в разных муниципалитетах на севере края. Они были доставлены в отделение полиции в Приштине, старшему затем потребовалась медицинская помощь.
Директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября, что несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженности в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве.
Косовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
Офицеры косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово. 24 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
В Косово закрыли въезд на север края из Сербии
Вчера, 11:00
 
В миреКосовоПриштинаБелград (город)Альбин КуртиМирослав ЛайчакЕвросоюзСербская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала