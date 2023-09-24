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США осудили нападение на косовских полицейских - РИА Новости, 24.09.2023
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12:08 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/kosovo-1898307527.html
США осудили нападение на косовских полицейских
США осудили нападение на косовских полицейских - РИА Новости, 24.09.2023
США осудили нападение на косовских полицейских
США осуждают нападение на косовских полицейских и заявляют, что виновные должны быть привлечены к ответственности, сообщает американский посол в Приштине... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T12:08
2023-09-24T12:08
в мире
косово
приштина
сша
альбин курти
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. США осуждают нападение на косовских полицейских и заявляют, что виновные должны быть привлечены к ответственности, сообщает американский посол в Приштине Джеффри Ховенир в социальной сети X (бывшая Twitter). "США решительно осуждают организованные и жестокие нападения на полицию Косово сегодня утром. Полиция Косово несет полную и законную ответственность за обеспечение верховенства закона... Виновные должны быть и будут привлечены к ответственности и преданы суду", - говорится в сообщении посла. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края, причем один был убит, а другой ранен. По словам Курти, стрельба произошла около 3.00 (4.00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич на севере края. Позже портал Kosovo online передавал, что косовоалбанские власти закрыли въезд на север края через КПП Ярине и Брняк. Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщила ранее, что во дворы трех представителей партии "Сербский список" в Косово и Метохии в ночь 22 сентября неизвестные бросили гранаты, по мнению Белграда это была косовоалбанская попытка запугивания. Косовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230924/kosovo-1898298958.html
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в мире, косово, приштина, сша, альбин курти
В мире, Косово, Приштина, США, Альбин Курти
США осудили нападение на косовских полицейских

США призвали наказать виновных в нападении на косовских полицейских

© AFP 2023 / STRINGERПоврежденный автомобиль косовской полиции в городе Звечан
Поврежденный автомобиль косовской полиции в городе Звечан - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AFP 2023 / STRINGER
Поврежденный автомобиль косовской полиции в городе Звечан . Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. США осуждают нападение на косовских полицейских и заявляют, что виновные должны быть привлечены к ответственности, сообщает американский посол в Приштине Джеффри Ховенир в социальной сети X (бывшая Twitter).
"США решительно осуждают организованные и жестокие нападения на полицию Косово сегодня утром. Полиция Косово несет полную и законную ответственность за обеспечение верховенства закона... Виновные должны быть и будут привлечены к ответственности и преданы суду", - говорится в сообщении посла.
Офицеры косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово. 24 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
В Косово закрыли въезд на север края из Сербии
11:00
"Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края, причем один был убит, а другой ранен. По словам Курти, стрельба произошла около 3.00 (4.00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич на севере края.
Позже портал Kosovo online передавал, что косовоалбанские власти закрыли въезд на север края через КПП Ярине и Брняк.
Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщила ранее, что во дворы трех представителей партии "Сербский список" в Косово и Метохии в ночь 22 сентября неизвестные бросили гранаты, по мнению Белграда это была косовоалбанская попытка запугивания.
Косовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
Сотрудник полиции Косово в северной части Косовска-Митровицы - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Косовский "премьер" заявил о гибели полицейского на севере края
09:53
 
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