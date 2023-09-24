США осудили нападение на косовских полицейских
США призвали наказать виновных в нападении на косовских полицейских
Поврежденный автомобиль косовской полиции в городе Звечан . Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. США осуждают нападение на косовских полицейских и заявляют, что виновные должны быть привлечены к ответственности, сообщает американский посол в Приштине Джеффри Ховенир в социальной сети X (бывшая Twitter).
"США решительно осуждают организованные и жестокие нападения на полицию Косово сегодня утром. Полиция Косово несет полную и законную ответственность за обеспечение верховенства закона... Виновные должны быть и будут привлечены к ответственности и преданы суду", - говорится в сообщении посла.
"Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края, причем один был убит, а другой ранен. По словам Курти, стрельба произошла около 3.00 (4.00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич на севере края.
Позже портал Kosovo online передавал, что косовоалбанские власти закрыли въезд на север края через КПП Ярине и Брняк.
Косовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.