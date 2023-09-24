https://ria.ru/20230924/kosovo-1898307527.html

США осудили нападение на косовских полицейских

США осудили нападение на косовских полицейских - РИА Новости, 24.09.2023

США осудили нападение на косовских полицейских

США осуждают нападение на косовских полицейских и заявляют, что виновные должны быть привлечены к ответственности, сообщает американский посол в Приштине... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T12:08

2023-09-24T12:08

2023-09-24T12:08

в мире

косово

приштина

сша

альбин курти

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. США осуждают нападение на косовских полицейских и заявляют, что виновные должны быть привлечены к ответственности, сообщает американский посол в Приштине Джеффри Ховенир в социальной сети X (бывшая Twitter). "США решительно осуждают организованные и жестокие нападения на полицию Косово сегодня утром. Полиция Косово несет полную и законную ответственность за обеспечение верховенства закона... Виновные должны быть и будут привлечены к ответственности и преданы суду", - говорится в сообщении посла. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края, причем один был убит, а другой ранен. По словам Курти, стрельба произошла около 3.00 (4.00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич на севере края. Позже портал Kosovo online передавал, что косовоалбанские власти закрыли въезд на север края через КПП Ярине и Брняк. Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщила ранее, что во дворы трех представителей партии "Сербский список" в Косово и Метохии в ночь 22 сентября неизвестные бросили гранаты, по мнению Белграда это была косовоалбанская попытка запугивания. Косовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230924/kosovo-1898298958.html

https://ria.ru/20230924/kosovo-1898292199.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, косово, приштина, сша, альбин курти