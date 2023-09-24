https://ria.ru/20230924/kosovo-1898298958.html

В Косово закрыли въезд на север края из Сербии

В Косово закрыли въезд на север края из Сербии - РИА Новости, 24.09.2023

В Косово закрыли въезд на север края из Сербии

Косовоалбанские власти закрыли въезд на север края через КПП "Ярине" и "Брняк", сообщил портал Kosovo online. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T11:00

2023-09-24T11:00

2023-09-24T14:44

сербия

косово

в мире

альбин курти

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БЕЛГРАД, 24 сен — РИА Новости. Косовоалбанские власти закрыли въезд на север края через КПП "Ярине" и "Брняк", сообщил портал Kosovo online."Через КПП "Ярине", по официально не подтвержденной информации, не разрешен въезд в Косово, движение в обратном направлении (на выезд. — Прим. ред.) продолжается. Как сообщают граждане, аналогичная ситуация на КПП "Брняк", — передает портал.Сегодня премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края, причем одного убили, а второго ранили. По его словам, стрельба произошла около 3:00 (4:00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич.Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи также в соцсетях обвинила в нападении "сербские преступные банды".Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщила ранее, что во дворы трех представителей партии "Сербский список" в Косово и Метохии в ночь 22 сентября неизвестные бросили гранаты, по мнению Белграда, это была косовоалбанская попытка запугивания.Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября, что, несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженность в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве.Косовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе.Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230914/kosovo-1896382313.html

https://ria.ru/20230908/vuchich-1895014310.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сербия, косово, в мире, альбин курти, евросоюз, приштина