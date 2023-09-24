В Косово закрыли въезд на север края из Сербии
Косовоалбанские власти закрыли въезд на север края из Центральной Сербии
© AP Photo / Bojan SlavkovicОфицеры косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово. 24 сентября 2023
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Офицеры косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово. 24 сентября 2023
БЕЛГРАД, 24 сен — РИА Новости. Косовоалбанские власти закрыли въезд на север края через КПП "Ярине" и "Брняк", сообщил портал Kosovo online.
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"Через КПП "Ярине", по официально не подтвержденной информации, не разрешен въезд в Косово, движение в обратном направлении (на выезд. — Прим. ред.) продолжается. Как сообщают граждане, аналогичная ситуация на КПП "Брняк", — передает портал.
Сегодня премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края, причем одного убили, а второго ранили. По его словам, стрельба произошла около 3:00 (4:00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич.
Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи также в соцсетях обвинила в нападении "сербские преступные банды".
Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщила ранее, что во дворы трех представителей партии "Сербский список" в Косово и Метохии в ночь 22 сентября неизвестные бросили гранаты, по мнению Белграда, это была косовоалбанская попытка запугивания.
Косовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.