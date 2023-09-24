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В Косово закрыли въезд на север края из Сербии - РИА Новости, 24.09.2023
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11:00 24.09.2023 (обновлено: 14:44 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/kosovo-1898298958.html
В Косово закрыли въезд на север края из Сербии
В Косово закрыли въезд на север края из Сербии - РИА Новости, 24.09.2023
В Косово закрыли въезд на север края из Сербии
Косовоалбанские власти закрыли въезд на север края через КПП "Ярине" и "Брняк", сообщил портал Kosovo online. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T11:00
2023-09-24T14:44
сербия
косово
в мире
альбин курти
евросоюз
приштина
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БЕЛГРАД, 24 сен — РИА Новости. Косовоалбанские власти закрыли въезд на север края через КПП "Ярине" и "Брняк", сообщил портал Kosovo online.&quot;Через КПП &quot;Ярине&quot;, по официально не подтвержденной информации, не разрешен въезд в Косово, движение в обратном направлении (на выезд. — Прим. ред.) продолжается. Как сообщают граждане, аналогичная ситуация на КПП &quot;Брняк&quot;, — передает портал.Сегодня премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края, причем одного убили, а второго ранили. По его словам, стрельба произошла около 3:00 (4:00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич.Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи также в соцсетях обвинила в нападении "сербские преступные банды".Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщила ранее, что во дворы трех представителей партии "Сербский список" в Косово и Метохии в ночь 22 сентября неизвестные бросили гранаты, по мнению Белграда, это была косовоалбанская попытка запугивания.Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября, что, несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженность в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве.Косовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе.Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230914/kosovo-1896382313.html
https://ria.ru/20230908/vuchich-1895014310.html
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Дарья Буймова
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сербия, косово, в мире, альбин курти, евросоюз, приштина
Сербия, Косово, В мире, Альбин Курти, Евросоюз, Приштина
В Косово закрыли въезд на север края из Сербии

Косовоалбанские власти закрыли въезд на север края из Центральной Сербии

© AP Photo / Bojan SlavkovicОфицеры косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово. 24 сентября 2023
Офицеры косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово. 24 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Офицеры косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово. 24 сентября 2023
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БЕЛГРАД, 24 сен — РИА Новости. Косовоалбанские власти закрыли въезд на север края через КПП "Ярине" и "Брняк", сообщил портал Kosovo online.
«

"Через КПП "Ярине", по официально не подтвержденной информации, не разрешен въезд в Косово, движение в обратном направлении (на выезд. — Прим. ред.) продолжается. Как сообщают граждане, аналогичная ситуация на КПП "Брняк", — передает портал.

Сегодня премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края, причем одного убили, а второго ранили. По его словам, стрельба произошла около 3:00 (4:00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич.
Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи также в соцсетях обвинила в нападении "сербские преступные банды".
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Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщила ранее, что во дворы трех представителей партии "Сербский список" в Косово и Метохии в ночь 22 сентября неизвестные бросили гранаты, по мнению Белграда, это была косовоалбанская попытка запугивания.
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября, что, несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженность в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве.
Косовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
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СербияКосовоВ миреАльбин КуртиЕвросоюзПриштина
 
 
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