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Косовский "премьер" заявил о гибели полицейского на севере края - РИА Новости, 24.09.2023
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09:53 24.09.2023 (обновлено: 14:15 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/kosovo-1898292199.html
Косовский "премьер" заявил о гибели полицейского на севере края
Косовский "премьер" заявил о гибели полицейского на севере края - РИА Новости, 24.09.2023
Косовский "премьер" заявил о гибели полицейского на севере края
"Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края,... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T09:53
2023-09-24T14:15
в мире
косово
альбин курти
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БЕЛГРАД, 24 сен – РИА Новости. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края, причем один был убит, а другой ранен. По словам Курти, стрельба произошла около 3.00 (4.00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич на севере края. "Нападавшие – профессионалы в масках, тяжело вооруженные", - написал косовский "премьер" в соцсетях и обвинил Белград в причастности к произошедшему. "Президент" самопровозглашенного Косово Вьоса Османи также в соцсетях обвинила в нападении "сербские преступные банды". Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщила ранее, что во дворы трех представителей партии "Сербский список" в Косово и Метохии в ночь 22 сентября неизвестные бросили гранаты, по мнению Белграда, это была косовоалбанская попытка запугивания. Директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября, что, несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженности в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве. Косовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230921/kosovo-1897855627.html
https://ria.ru/20230914/kosovo-1896382313.html
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в мире, косово, альбин курти
В мире, Косово, Альбин Курти
Косовский "премьер" заявил о гибели полицейского на севере края

Косовский "премьер" заявил о гибели полицейского при нападении на севере края

© AP Photo / Bojan SlavkovicОфицеры косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово. 24 сентября 2023
Офицеры косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово. 24 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Офицеры косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово. 24 сентября 2023
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 сен – РИА Новости. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края, причем один был убит, а другой ранен.
По словам Курти, стрельба произошла около 3.00 (4.00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич на севере края.
"Нападавшие – профессионалы в масках, тяжело вооруженные", - написал косовский "премьер" в соцсетях и обвинил Белград в причастности к произошедшему.
"Президент" самопровозглашенного Косово Вьоса Османи также в соцсетях обвинила в нападении "сербские преступные банды".
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Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщила ранее, что во дворы трех представителей партии "Сербский список" в Косово и Метохии в ночь 22 сентября неизвестные бросили гранаты, по мнению Белграда, это была косовоалбанская попытка запугивания. Директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября, что, несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженности в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве.
Косовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
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В миреКосовоАльбин Курти
 
 
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