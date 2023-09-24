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Ким Чен Ын выразил надежду на развитие сотрудничества с Китаем
Ким Чен Ын выразил надежду на развитие сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 24.09.2023
Ким Чен Ын выразил надежду на развитие сотрудничества с Китаем
Лидер КНДР Ким Чен в ответном послании председателю КНР Си Цзиньпину выразил надежду на развитие сотрудничества с Китаем, передает Центральное телеграфное... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T01:46
2023-09-24T01:46
2023-09-24T05:29
ким чен ын
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен в ответном послании председателю КНР Си Цзиньпину выразил надежду на развитие сотрудничества с Китаем, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).По данным агентства, 21 сентября Ким Чен Ын направил ответное послание Си Цзинь Пину и выразил ему благодарность за теплые поздравления по случаю 75-й годовщины основания КНДР. "В нем (в послании - ред.) выражалась уверенность в том, что две партии и две страны будут в тесном контакте продвигать (отношения - ред.) солидарности и развивать сотрудничество", - говорится в сообщении.Ранее северокорейское радио "Голос Кореи" сообщало, что председатель КНР Си Цзиньпин поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 75-летней годовщиной основания КНДР, послав ему поздравительную телеграмму. Председатель КНР выразил готовность активизировать обмен стратегическими мнениями с корейской стороной и в целом развивать двусторонние отношения.
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ким чен ын, си цзиньпин, китай, в мире
Ким Чен Ын, Си Цзиньпин, Китай, В мире
Ким Чен Ын выразил надежду на развитие сотрудничества с Китаем
ЦТАК: Ким Чен Ын в письме Си Цзиньпину выразил надежду на крепкое сотрудничество
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен в ответном послании председателю КНР Си Цзиньпину выразил надежду на развитие сотрудничества с Китаем, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным агентства, 21 сентября Ким Чен Ын направил ответное послание Си Цзинь Пину и выразил ему благодарность за теплые поздравления по случаю 75-й годовщины основания КНДР.
«
"В нем (в послании - ред.) выражалась уверенность в том, что две партии и две страны будут в тесном контакте продвигать (отношения - ред.) солидарности и развивать сотрудничество", - говорится в сообщении.
Ранее северокорейское радио "Голос Кореи" сообщало, что председатель КНР Си Цзиньпин поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 75-летней годовщиной основания КНДР, послав ему поздравительную телеграмму. Председатель КНР выразил готовность активизировать обмен стратегическими мнениями с корейской стороной и в целом развивать двусторонние отношения.
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