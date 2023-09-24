https://ria.ru/20230924/italiya-1898367054.html

Посол призвал убедить Италию отказаться от разрушения отношений с Россией

Посол призвал убедить Италию отказаться от разрушения отношений с Россией - РИА Новости, 24.09.2023

Посол призвал убедить Италию отказаться от разрушения отношений с Россией

Соотечественники, российские дипломаты и лидеры общественного мнения вместе должны убедить Италию отказаться от недружественной политики в отношении РФ, заявил... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T19:42

2023-09-24T19:42

2023-09-24T20:42

россия

алексей парамонов

италия

рим

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РИМ, 24 сен – РИА Новости. Соотечественники, российские дипломаты и лидеры общественного мнения вместе должны убедить Италию отказаться от недружественной политики в отношении РФ, заявил российский посол в Риме Алексей Парамонов. В воскресенье дипломат выступил на открытии пятнадцатой конференции Координационного совета ассоциаций российских соотечественников Италии (КСАРСИ), которое состоялось на площадке Русского дома (РЦНК) в итальянской столице. Парамонов рассказал, что на фоне агрессии, развязанной странами коллективного Запада в отношении России, еще большую важность принимает один из традиционных приоритетов внешней политики РФ – поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, отстаивание их прав и законных интересов. По его словам, эта политика красной нитью проходит через деятельность всех российских загранучреждений, а "забота о благополучии граждан была и остается краеугольным камнем внешнеполитической деятельности России". Посол отметил, что российско-итальянские отношения переживают один из самых драматических периодов, когда, несмотря на многовековые традиции сотрудничества, основанного на взаимных интересах, руководство Италии "взяло уверенный курс на поступательное разрушение того богатого капитала взаимодействия, который нам удалось выстроить в результате многолетней кропотливой работы". "Очевидно, что это линия жестко проводится во всех сферах. Итальянская сторона запретила всем субъектам итальянского права, особенно госорганам и учреждениям с государственным участием реализовать с Россией любые совместные культурные, гуманитарные, научные мероприятия, заморожены все соответствующие средства и фонды, которые имелись у местных властей", - сказал Парамонов. При этом, добавил он, "не исключена возможность" организации таких мероприятий со стороны объединений российских соотечественников. Такая политика, сказал российский посол, отражается на освещении ситуации в СМИ, значительная часть которых просто подхватывает "или пропаганду украинскую, или разработанную в англо-саксонских структурах". Парамонов при этом подчеркнул, что российские граждане на Апеннинах в целом не сталкиваются с проявлениями открытой русофобии и дискриминации по национальному признаку. "Это в том числе является свидетельством того, что глубинный итальянский народ не очень воспринимает пропаганду и настойчивую линию по демонизации России, которая проводится с ведома истеблишмента многими СМИ", - заявил дипломат. "Самый главный вывод и ответ, который может быть сформулирован в условиях сегодняшнего дня, - необходимо единство, сплоченность и использование всех имеющихся инструментов влияния на итальянские власти. Все вместе мы: соотечественники, лидеры общественного мнения в Италии и России, посольства и консульства - должны убедить наших итальянских собеседников вернуться к здравому смыслу, (ведь именно этим всегда отличается Италия) – и отказаться от своей недружественной политики в отношении России", - заключил посол.

https://ria.ru/20230821/britaniya-1891298948.html

https://ria.ru/20230922/otnosheniya-1898111881.html

https://ria.ru/20230921/otnosheniya-1897884906.html

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россия, алексей парамонов, италия, рим