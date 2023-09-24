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Чудом сохранившуюся икону Федора Ушакова вернут в штаб ЧФ - РИА Новости, 24.09.2023
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Религия
 
16:18 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/ikona-1898338152.html
Чудом сохранившуюся икону Федора Ушакова вернут в штаб ЧФ
Чудом сохранившуюся икону Федора Ушакова вернут в штаб ЧФ - РИА Новости, 24.09.2023
Чудом сохранившуюся икону Федора Ушакова вернут в штаб ЧФ
Чудом сохранившаяся при ракетном ударе по штабу ЧФ икона святого воина Федора Ушакова, будет возвращена в штаб после проведения там восстановительных работ,... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T16:18
2023-09-24T16:18
религия
религия
севастополь
федор ушаков
сергий халюта
михаил развожаев
русская православная церковь
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Чудом сохранившаяся при ракетном ударе по штабу ЧФ икона святого воина Федора Ушакова, будет возвращена в штаб после проведения там восстановительных работ, сейчас образ с частицей мощей святого находится в Свято-Владимирском соборе Севастополя, рассказал РИА Новости благочинный Севастопольского округа Симферопольской и Крымской епархии РПЦ протоиерей Сергий Халюта. В пятницу в результате ракетного удара по Севастополю было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий, по данным Минобороны, пропал без вести. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в штабе Черноморского флота уцелела деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова. Он назвал чудом то, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого уцелел, и не тронут огнем. Также губернатор предложить 15 октября, в день памяти святого, совершить крестный ход с чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя. "Сейчас образ временно находится в Свято-Владимирском соборе Севастополя, в усыпальнице адмиралов. После восстановления штаба, она будет принесена на прежнее место, где она находилась 23 года", - сказал Халюта. По его словам, из поврежденного штаба флота икону праведного воина Федора Ушакова бережно вынесли офицеры. Ранее он назвал "чудом и милостью Божией" то, что при ракетном ударе и пожаре в штабе ЧФ сохранились человеческие жизни, а также икона святого воина Федора Ушакова с частицей его мощей. По его словам, икона была написана "на холсте, наклеенном на лист фанеры", киот – рама, в которой находилась икона – "сгорел до тла, а икона, сохранилась и не имеет повреждений". Он добавил, что под завалом "тоже в неповрежденном виде" была также найдена лампада, которая висела перед сохранившимся образом. Также Халюта анонсировал крестный ход с этой иконой в Севастополе. Адмирал Федор Федорович Ушаков — русский флотоводец, командующий Черноморским флотом (1790-1798). Командующий ЧФ в русско-турецкой войне одержал победы в 43 морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. Русская православная церковь канонизировала флотоводца 23 июля (5 августа) 2001 года, он был причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков.
https://ria.ru/20230924/ikona-1898337816.html
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религия, севастополь, федор ушаков, сергий халюта, михаил развожаев, русская православная церковь
Религия, Религия, Севастополь, Федор Ушаков, Сергий Халюта, Михаил Развожаев, Русская православная церковь
Чудом сохранившуюся икону Федора Ушакова вернут в штаб ЧФ

Чудом сохранившуюся при ракетном ударе икону Федора Ушакова вернут в штаб ЧФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Штаба Черноморского флота в Севастополе
Здание Штаба Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Штаба Черноморского флота в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Чудом сохранившаяся при ракетном ударе по штабу ЧФ икона святого воина Федора Ушакова, будет возвращена в штаб после проведения там восстановительных работ, сейчас образ с частицей мощей святого находится в Свято-Владимирском соборе Севастополя, рассказал РИА Новости благочинный Севастопольского округа Симферопольской и Крымской епархии РПЦ протоиерей Сергий Халюта.
В пятницу в результате ракетного удара по Севастополю было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий, по данным Минобороны, пропал без вести. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в штабе Черноморского флота уцелела деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова. Он назвал чудом то, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого уцелел, и не тронут огнем. Также губернатор предложить 15 октября, в день памяти святого, совершить крестный ход с чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя.
Икона Федора Ушакова из штаба Черноморского флота в Севастополе
Священник назвал сохранение в пожаре иконы Федора Ушакова чудом
Вчера, 16:15
"Сейчас образ временно находится в Свято-Владимирском соборе Севастополя, в усыпальнице адмиралов. После восстановления штаба, она будет принесена на прежнее место, где она находилась 23 года", - сказал Халюта.
По его словам, из поврежденного штаба флота икону праведного воина Федора Ушакова бережно вынесли офицеры.
Ранее он назвал "чудом и милостью Божией" то, что при ракетном ударе и пожаре в штабе ЧФ сохранились человеческие жизни, а также икона святого воина Федора Ушакова с частицей его мощей. По его словам, икона была написана "на холсте, наклеенном на лист фанеры", киот – рама, в которой находилась икона – "сгорел до тла, а икона, сохранилась и не имеет повреждений". Он добавил, что под завалом "тоже в неповрежденном виде" была также найдена лампада, которая висела перед сохранившимся образом. Также Халюта анонсировал крестный ход с этой иконой в Севастополе.
Адмирал Федор Федорович Ушаков — русский флотоводец, командующий Черноморским флотом (1790-1798). Командующий ЧФ в русско-турецкой войне одержал победы в 43 морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. Русская православная церковь канонизировала флотоводца 23 июля (5 августа) 2001 года, он был причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков.
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Писатель рассказал о чуде с иконой, уцелевшей во время атаки на штаб ЧФ
Вчера, 12:28
 
РелигияРелигияСевастопольФедор УшаковСергий ХалютаМихаил РазвожаевРусская православная церковь
 
 
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