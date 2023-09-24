https://ria.ru/20230924/gruz-1898446560.html

В зону спецоперации доставили груз поддержки из Ставрополья

В зону спецоперации доставили груз поддержки из Ставрополья - РИА Новости, 25.09.2023

В зону спецоперации доставили груз поддержки из Ставрополья

Груз поддержки из Ипатовского городского округа доставили бойцам спецоперации в зону боевых действий, написал глава Ставропольского края Владимир Владимиров в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-24T19:00

2023-09-24T19:00

2023-09-25T11:16

надежные люди

ставропольский край

владимир владимиров

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ПЯТИГОРСК, 24 сен – РИА Новости. Груз поддержки из Ипатовского городского округа доставили бойцам спецоперации в зону боевых действий, написал глава Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале. "Из Ипатовского городского округа доставлена в зону спецоперации очередная партия груза для бойцов. Отвезли сварочные аппараты, бензопилы, генераторы, маскировочные сети, термобелье, продовольствие", – сообщает Владимиров. Как отмечает глава, дети из кружка рукоделия в селе Первомайском изготовили кисеты с надписями ручной работы и отправили бойцам. ""Родному герою", "Ждем с победой", "Россия вперед", - слова для кисетов ребята подобрали сами. Дети занимаются в кружке рукоделия в селе Первомайском. Изготовленные на занятиях изделия не первый раз отправляют бойцам как напоминание о доме, о поддержке земляков", – добавил глава в своем сообщении.

https://ria.ru/20230905/lekarstva-1894309257.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ставропольский край, владимир владимиров