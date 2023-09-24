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В зону спецоперации доставили груз поддержки из Ставрополья - РИА Новости, 25.09.2023
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Надежные люди
 
19:00 24.09.2023 (обновлено: 11:16 25.09.2023)
https://ria.ru/20230924/gruz-1898446560.html
В зону спецоперации доставили груз поддержки из Ставрополья
В зону спецоперации доставили груз поддержки из Ставрополья - РИА Новости, 25.09.2023
В зону спецоперации доставили груз поддержки из Ставрополья
Груз поддержки из Ипатовского городского округа доставили бойцам спецоперации в зону боевых действий, написал глава Ставропольского края Владимир Владимиров в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-24T19:00
2023-09-25T11:16
надежные люди
ставропольский край
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 24 сен – РИА Новости. Груз поддержки из Ипатовского городского округа доставили бойцам спецоперации в зону боевых действий, написал глава Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале. "Из Ипатовского городского округа доставлена в зону спецоперации очередная партия груза для бойцов. Отвезли сварочные аппараты, бензопилы, генераторы, маскировочные сети, термобелье, продовольствие", – сообщает Владимиров. Как отмечает глава, дети из кружка рукоделия в селе Первомайском изготовили кисеты с надписями ручной работы и отправили бойцам. ""Родному герою", "Ждем с победой", "Россия вперед", - слова для кисетов ребята подобрали сами. Дети занимаются в кружке рукоделия в селе Первомайском. Изготовленные на занятиях изделия не первый раз отправляют бойцам как напоминание о доме, о поддержке земляков", – добавил глава в своем сообщении.
https://ria.ru/20230905/lekarstva-1894309257.html
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ставропольский край, владимир владимиров
Надежные люди, Ставропольский край, Владимир Владимиров
В зону спецоперации доставили груз поддержки из Ставрополья

В зону спецоперации доставили груз поддержки из Ипатовского городского округа

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 24 сен – РИА Новости. Груз поддержки из Ипатовского городского округа доставили бойцам спецоперации в зону боевых действий, написал глава Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале.
«
"Из Ипатовского городского округа доставлена в зону спецоперации очередная партия груза для бойцов. Отвезли сварочные аппараты, бензопилы, генераторы, маскировочные сети, термобелье, продовольствие", – сообщает Владимиров.
Как отмечает глава, дети из кружка рукоделия в селе Первомайском изготовили кисеты с надписями ручной работы и отправили бойцам.
""Родному герою", "Ждем с победой", "Россия вперед", - слова для кисетов ребята подобрали сами. Дети занимаются в кружке рукоделия в селе Первомайском. Изготовленные на занятиях изделия не первый раз отправляют бойцам как напоминание о доме, о поддержке земляков", – добавил глава в своем сообщении.
Гуманитарный груз с лекарствами для бойцов СВО собрали на Ставрополье - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
На Ставрополье собрали гуманитарный груз с лекарствами для бойцов СВО
5 сентября, 15:19
 
Надежные людиСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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