https://ria.ru/20230924/gostinitsa-1898116136.html

Инвестор откроет гостиницу в доме купца Бавыкина в Москве

Инвестор откроет гостиницу в доме купца Бавыкина в Москве - РИА Новости, 24.09.2023

Инвестор откроет гостиницу в доме купца Бавыкина в Москве

После реставрации дома купца Бавыкина, который располагается рядом с набережной реки Яузы, там разместят гостиницу, власти Москвы заключили с инвестором договор РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T12:05

2023-09-24T12:05

2023-09-24T12:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. После реставрации дома купца Бавыкина, который располагается рядом с набережной реки Яузы, там разместят гостиницу, власти Москвы заключили с инвестором договор аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год", заявил и.о. заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Москва заключила четвертый договор аренды здания на право размещения гостиницы по программе "1 рубль за квадратный метр в год". В течение 5 лет арендатор должен отреставрировать дом купца Бавыкина на Электрозаводской улице и открыть в нем гостиницу, после чего сможет перейти на льготную ставку аренды в размере 1 руб. за квадратный метр в год", - отметил исполняющий обязанности вице-мэра, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Здание располагается по адресу: Электрозаводская улица, дом 37, строение 3. Инвестором выступает ООО "Отель".В материале напоминается, что в прошлом году в Москве была запущена программа, которая позволяет инвесторам, определенным по результатам торгов, взять в льготную аренду недвижимость для гостиничного бизнеса. После ремонта или реставрации в этих зданиях можно будет открыть гостиницы категорий звездности "три" и выше. Кроме того, не менее 75% помещений должны занимать номера. После чего предприниматель может попросить о переводе на льготную ставку аренды, которая составляет 1 руб. за "квадрат" ежегодно.В свою очередь, и.о. главы столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что данный объект культурного наследия представляет собой здание в 2 этажа, построенное из кирпича. Общая площадь дома купца Бавыкина превышает 420 "квадратов", построен он был в 1895 году. Рядом со зданием расположена станция "Преображенская площадь" Сокольнической линии московского метро, а также Русаковская и Преображенская набережные. Кроме того, недалеко от будущей гостиницы находятся Восточный вокзал и Северо-Восточная хорда.Ранее Ефимов сообщил, что гостиницу по программе "Один рубль за квадратный метр в год" откроют также в Таганском районе Москвы.

https://ria.ru/20230913/gostinitsa-1895941306.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва