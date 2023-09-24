Годовщину российского Забайкалья отпраздновали спектаклем
Годовщину российского Забайкалья отпраздновали спектаклем с 3000 участников
Вид на город Чита с Титовской сопки. Архивное фото
ЧИТА, 24 сен - РИА Новости. Очередную годовщину - 370-летие вхождения территории Забайкалья в состав российского государства - отпраздновали масштабным спектаклем с 3 тысячами участников, концертом заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной, выпуском мультфильма "Загадочная Даурия", а также реконструкцией исторического сплава отряда Петра Бекетова, сообщили в пресс-службе правительства края.
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"Мы с вами живём в самой прекрасной стране. На каждой земле есть что-то уникальное, но с самым большим разнообразием, самыми большими богатствами, самой удивительной историей - наш Забайкальский край... При этом самое главное наше богатство - люди. Уходя вглубь веков, самые интересные исторические события происходили на нашей земле. С тех пор как эта земля влилась в российское государство, во всех важнейших событиях нашей страны самым ярким образом участвовал народ Забайкалья, земля Забайкалья. И сегодня наши воины образцовым образом выполняют боевые задачи. Поздравляю всех с нашим праздником, 370-летием российского Забайкалья", - сказал губернатор региона Александр Осипов перед началом спектакля.
Перед массовым спектаклем на стадионе "Юность" в Чите прошло организованное шествие всех районов Забайкалья. Сам спектакль "Забайкалье – золотая моя колыбель" отражал многообразие культурных традиций региона, историю развития Забайкальского края, начиная с древних времён и до современности. Режиссёром выступила Дулмажаб Жамсоева.
К 370-летию российской государственности в Забайкалье был выпущен мультфильм "Загадочная Даурия". Его подготовил Забайкальский краевой краеведческий музей имени Алексея Кузнецова. Картина состоит из трёх серий: прибытие Петра Бекетова в 1653 году, история кочевников и степей до прихода русского народа, история БАМа. Режиссером "Загадочной Даурии" стал Кирилл Ермаков.
В рамках празднования 370-летия прошла реконструкция исторического сплава отряда Петра Бекетова. Казаки на двух плотах восемь дней сплавлялись по реке из Читы до города Нерчинска. По пути в населённых пунктах их торжественно встречали жители с театрализованными представлениями.
Также в Чите в честь праздника провели двухдневную ярмарку "Золотая осень Забайкалья", фестиваль брендов районов "370. Наш путь", фестиваль казачьей культуры, разработали логотип и слоган региона.
До конца года в крае продолжатся мероприятия, приуроченные к 370-летию празднования государственности российского Забайкалья. Одним из них станет супермарафон "Под углом 370".