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Годовщину российского Забайкалья отпраздновали спектаклем - РИА Новости, 24.09.2023
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Забайкальский край
 
18:05 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/godovschina-1898352918.html
Годовщину российского Забайкалья отпраздновали спектаклем
Годовщину российского Забайкалья отпраздновали спектаклем - РИА Новости, 24.09.2023
Годовщину российского Забайкалья отпраздновали спектаклем
Очередную годовщину - 370-летие вхождения территории Забайкалья в состав российского государства - отпраздновали масштабным спектаклем с 3 тысячами участников,... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T18:05
2023-09-24T18:05
забайкальский край
чита
ольга кормухина
забайкальский край
александр осипов
россия
алексей кузнецов
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ЧИТА, 24 сен - РИА Новости. Очередную годовщину - 370-летие вхождения территории Забайкалья в состав российского государства - отпраздновали масштабным спектаклем с 3 тысячами участников, концертом заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной, выпуском мультфильма "Загадочная Даурия", а также реконструкцией исторического сплава отряда Петра Бекетова, сообщили в пресс-службе правительства края. "Мы с вами живём в самой прекрасной стране. На каждой земле есть что-то уникальное, но с самым большим разнообразием, самыми большими богатствами, самой удивительной историей - наш Забайкальский край... При этом самое главное наше богатство - люди. Уходя вглубь веков, самые интересные исторические события происходили на нашей земле. С тех пор как эта земля влилась в российское государство, во всех важнейших событиях нашей страны самым ярким образом участвовал народ Забайкалья, земля Забайкалья. И сегодня наши воины образцовым образом выполняют боевые задачи. Поздравляю всех с нашим праздником, 370-летием российского Забайкалья", - сказал губернатор региона Александр Осипов перед началом спектакля. Перед массовым спектаклем на стадионе "Юность" в Чите прошло организованное шествие всех районов Забайкалья. Сам спектакль "Забайкалье – золотая моя колыбель" отражал многообразие культурных традиций региона, историю развития Забайкальского края, начиная с древних времён и до современности. Режиссёром выступила Дулмажаб Жамсоева. К 370-летию российской государственности в Забайкалье был выпущен мультфильм "Загадочная Даурия". Его подготовил Забайкальский краевой краеведческий музей имени Алексея Кузнецова. Картина состоит из трёх серий: прибытие Петра Бекетова в 1653 году, история кочевников и степей до прихода русского народа, история БАМа. Режиссером "Загадочной Даурии" стал Кирилл Ермаков. В рамках празднования 370-летия прошла реконструкция исторического сплава отряда Петра Бекетова. Казаки на двух плотах восемь дней сплавлялись по реке из Читы до города Нерчинска. По пути в населённых пунктах их торжественно встречали жители с театрализованными представлениями. Также в Чите в честь праздника провели двухдневную ярмарку "Золотая осень Забайкалья", фестиваль брендов районов "370. Наш путь", фестиваль казачьей культуры, разработали логотип и слоган региона. До конца года в крае продолжатся мероприятия, приуроченные к 370-летию празднования государственности российского Забайкалья. Одним из них станет супермарафон "Под углом 370".
https://ria.ru/20230918/forum-1897023269.html
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чита, ольга кормухина, забайкальский край, александр осипов, россия, алексей кузнецов
Забайкальский край, Чита, Ольга Кормухина, Забайкальский край, Александр Осипов, Россия, Алексей Кузнецов
Годовщину российского Забайкалья отпраздновали спектаклем

Годовщину российского Забайкалья отпраздновали спектаклем с 3000 участников

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВид на город Чита с Титовской сопки
Вид на город Чита с Титовской сопки - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Вид на город Чита с Титовской сопки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 24 сен - РИА Новости. Очередную годовщину - 370-летие вхождения территории Забайкалья в состав российского государства - отпраздновали масштабным спектаклем с 3 тысячами участников, концертом заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной, выпуском мультфильма "Загадочная Даурия", а также реконструкцией исторического сплава отряда Петра Бекетова, сообщили в пресс-службе правительства края.
«
"Мы с вами живём в самой прекрасной стране. На каждой земле есть что-то уникальное, но с самым большим разнообразием, самыми большими богатствами, самой удивительной историей - наш Забайкальский край... При этом самое главное наше богатство - люди. Уходя вглубь веков, самые интересные исторические события происходили на нашей земле. С тех пор как эта земля влилась в российское государство, во всех важнейших событиях нашей страны самым ярким образом участвовал народ Забайкалья, земля Забайкалья. И сегодня наши воины образцовым образом выполняют боевые задачи. Поздравляю всех с нашим праздником, 370-летием российского Забайкалья", - сказал губернатор региона Александр Осипов перед началом спектакля.
Забайкалье - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
В Забайкалье стартовал первый в ДФО и СФО международный исторический форум
18 сентября, 16:25
Перед массовым спектаклем на стадионе "Юность" в Чите прошло организованное шествие всех районов Забайкалья. Сам спектакль "Забайкалье – золотая моя колыбель" отражал многообразие культурных традиций региона, историю развития Забайкальского края, начиная с древних времён и до современности. Режиссёром выступила Дулмажаб Жамсоева.
К 370-летию российской государственности в Забайкалье был выпущен мультфильм "Загадочная Даурия". Его подготовил Забайкальский краевой краеведческий музей имени Алексея Кузнецова. Картина состоит из трёх серий: прибытие Петра Бекетова в 1653 году, история кочевников и степей до прихода русского народа, история БАМа. Режиссером "Загадочной Даурии" стал Кирилл Ермаков.
В рамках празднования 370-летия прошла реконструкция исторического сплава отряда Петра Бекетова. Казаки на двух плотах восемь дней сплавлялись по реке из Читы до города Нерчинска. По пути в населённых пунктах их торжественно встречали жители с театрализованными представлениями.
Также в Чите в честь праздника провели двухдневную ярмарку "Золотая осень Забайкалья", фестиваль брендов районов "370. Наш путь", фестиваль казачьей культуры, разработали логотип и слоган региона.
До конца года в крае продолжатся мероприятия, приуроченные к 370-летию празднования государственности российского Забайкалья. Одним из них станет супермарафон "Под углом 370".
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Забайкальский крайЧитаОльга КормухинаЗабайкальский крайАлександр ОсиповРоссияАлексей Кузнецов
 
 
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