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На Филиппинах исключили влияние санкций Запада на сотрудничество с Россией - РИА Новости, 24.09.2023
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05:10 24.09.2023 (обновлено: 09:29 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/filippiny-1898280194.html
На Филиппинах исключили влияние санкций Запада на сотрудничество с Россией
На Филиппинах исключили влияние санкций Запада на сотрудничество с Россией - РИА Новости, 24.09.2023
На Филиппинах исключили влияние санкций Запада на сотрудничество с Россией
Санкции, введенные странами Запада против России, не оказывают прямого влияния на сотрудничество с Москвой, но Манила ощущает их воздействие через растущие цены РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T05:10
2023-09-24T09:29
россия
филиппины
манила
оон
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ООН, 24 сен — РИА Новости. Санкции, введенные странами Запада против России, не оказывают прямого влияния на сотрудничество с Москвой, но Манила ощущает их воздействие через растущие цены на продовольствие, заявил в интервью РИА Новости глава филиппинского МИД Энрике Манало на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.&quot;Не напрямую (повлияли санкции. — Прим. ред.). Конечно, на нас повлиял конфликт на Украине с точки зрения роста цен на продукты питания, а также, например, на удобрения и так далее&quot;, — сказал он.Вместе с тем Манало выразил серьезную обеспокоенность из-за отказа России от зерновой сделки. "Таким образом, мы в некотором роде пострадали. Но что касается санкций, то не напрямую и несущественно", — уточнил собеседник агентства.По словам министра, в Маниле надеются, что участники сделки найдут способ урегулировать возникшие разногласия и восстановить соглашение дипломатическим путем. При этом он отрицательно ответил на вопрос о том, поддерживает ли его страна какие-либо контакты с Россией по отдельным поставкам зерна или удобрений, но отметил готовность к такому взаимодействию.Манало также заявил, что Филиппины настроены более активно развивать сотрудничество с Москвой в тех областях, где оно уже существует, а также проводить более интенсивные двусторонние контакты на уровне должностных лиц.Партнерство двух стран распространяется на такие сферы, как экономика и инвестиции, но также имеются возможности для развития сотрудничества в сфере безопасности."Поэтому я считаю, что все эти области необходимо активнее задействовать. Нашим чиновникам, вероятно, следует проводить больше обменов мнениями, больше встреч, чтобы изучить то, как мы можем двигаться вперед", — добавил глава МИД.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия всемирной организации, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Президент неоднократно указывал, что большую часть украинского зерна вывозили на Запад, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.
https://ria.ru/20230923/sdelka-1898254540.html
https://ria.ru/20230924/turpotok-1898281614.html
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филиппины
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россия, филиппины, манила, оон
Россия, Филиппины, Манила, ООН
На Филиппинах исключили влияние санкций Запада на сотрудничество с Россией

МИД Филиппин: санкции Запада не влияют на сотрудничество Манилы и Москвы

© AFP 2023 / JAM STA ROSAМанила, столица Филиппин
Манила, столица Филиппин - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AFP 2023 / JAM STA ROSA
Манила, столица Филиппин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 сен — РИА Новости. Санкции, введенные странами Запада против России, не оказывают прямого влияния на сотрудничество с Москвой, но Манила ощущает их воздействие через растущие цены на продовольствие, заявил в интервью РИА Новости глава филиппинского МИД Энрике Манало на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
«

"Не напрямую (повлияли санкции. — Прим. ред.). Конечно, на нас повлиял конфликт на Украине с точки зрения роста цен на продукты питания, а также, например, на удобрения и так далее", — сказал он.

Вместе с тем Манало выразил серьезную обеспокоенность из-за отказа России от зерновой сделки.
"Таким образом, мы в некотором роде пострадали. Но что касается санкций, то не напрямую и несущественно", — уточнил собеседник агентства.
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По словам министра, в Маниле надеются, что участники сделки найдут способ урегулировать возникшие разногласия и восстановить соглашение дипломатическим путем. При этом он отрицательно ответил на вопрос о том, поддерживает ли его страна какие-либо контакты с Россией по отдельным поставкам зерна или удобрений, но отметил готовность к такому взаимодействию.
Манало также заявил, что Филиппины настроены более активно развивать сотрудничество с Москвой в тех областях, где оно уже существует, а также проводить более интенсивные двусторонние контакты на уровне должностных лиц.
Партнерство двух стран распространяется на такие сферы, как экономика и инвестиции, но также имеются возможности для развития сотрудничества в сфере безопасности.
«
"Поэтому я считаю, что все эти области необходимо активнее задействовать. Нашим чиновникам, вероятно, следует проводить больше обменов мнениями, больше встреч, чтобы изучить то, как мы можем двигаться вперед", — добавил глава МИД.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия всемирной организации, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Президент неоднократно указывал, что большую часть украинского зерна вывозили на Запад, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.
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