https://ria.ru/20230924/festival-1898356377.html
Путин поприветствовал участников фестиваля "Поют дети России"
Путин поприветствовал участников фестиваля "Поют дети России" - РИА Новости, 24.09.2023
Путин поприветствовал участников фестиваля "Поют дети России"
Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов, гостей и участников всероссийского фестиваля школьных хоров "Поют дети России", отметив, что... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T18:27
2023-09-24T18:27
2023-09-24T18:27
культура
россия
астрахань
владимир путин
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов, гостей и участников всероссийского фестиваля школьных хоров "Поют дети России", отметив, что данное мероприятие стало настоящим праздником для любителей музыки и хорового пения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас в Астрахани, в финале Всероссийского фестиваля школьных хоров "Поют дети России". Ваш замечательный фестиваль – всегда настоящий праздник для любителей музыки и хорового пения, ведь в нем принимают участие юные исполнители, живущие в разных регионах нашей огромной страны, а также известные певцы, звёзды оперной сцены", - говорится в приветствии. Президент добавил, что такие необычные проекты востребованы во все времена, так как они объединяют молодежь, служат развитию песенной культуры, творческому воспитанию личности, а также приобщают молодое поколение к богатейшим традициям и ценностям нашего искусства. Российский лидер выразил уверенность в том, что нынешний финал станет ярким, вдохновляющим событием, оставив самые добрые впечатления, и пожелал участникам и гостям мероприятия успехов и всего наилучшего.
https://ria.ru/20230604/festival-1876043580.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, астрахань, владимир путин
Культура, Россия, Астрахань, Владимир Путин
Путин поприветствовал участников фестиваля "Поют дети России"
Путин назвал фестиваль "Поют дети России" праздником для любителей музыки