https://ria.ru/20230924/dzhonson-1898302085.html

Няня ребенка экс-премьера Британии пожаловалась на супругу Джонсона

Няня ребенка экс-премьера Британии пожаловалась на супругу Джонсона - РИА Новости, 24.09.2023

Няня ребенка экс-премьера Британии пожаловалась на супругу Джонсона

Няня ребенка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявила, что его жена уволила ее всего лишь через три дня работы из-за того, что она выпила РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T11:23

2023-09-24T11:23

2023-09-24T13:43

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Няня ребенка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявила, что его жена уволила ее всего лишь через три дня работы из-за того, что она выпила с ним бокал вина, не дав даже подержать ребенка, сообщает газета Mirror. "Это был полный кошмар", - заявила уроженка Зимбабве 59-летняя Тереза Доус. По ее словам, Джонсон "не в ее вкусе" и она всего лишь выпила с ним бокал розового вина в честь новорожденного Фрэнка Альфреда Одиссея, восьмого ребенка Бориса Джонсона.Доус утверждает, что Кэрри Джонсон уволила ее, как только выписалась из роддома, дав няне 15 минут, чтобы собрать вещи и уйти. По словам Доус, экс-премьер перед ней извинился, но сказал, что не может контролировать жену "из-за гормонов".Няня считает, что ей причитаются "тысячи" фунтов за работу у четы экс-премьера и выходное пособие, так как с ней заключали контракт на три месяца. Она рассматривает возможность подачи судебного иска.Ранее бывшая заместитель главы аппарата премьер-министра Британии Клео Уотсон заявила, что ее работа с Борисом Джонсоном на Даунинг-стрит была больше похожа на няню для премьера. Она отмечала, что во время начала пандемии коронавируса постоянно измеряла ему температуру, в ходе его восстановления после COVID-19 напоминала пить витамины или делать упражнения, часто указывала на необходимость вымыть руки, а также напоминала воздерживаться от неуместных выражений.

https://ria.ru/20230923/dzhonson-1898154811.html

https://ria.ru/20230620/dzhonson-1879259833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, борис джонсон, зимбабве