https://ria.ru/20230924/dzhonson-1898302085.html
Няня ребенка экс-премьера Британии пожаловалась на супругу Джонсона
Няня ребенка экс-премьера Британии пожаловалась на супругу Джонсона - РИА Новости, 24.09.2023
Няня ребенка экс-премьера Британии пожаловалась на супругу Джонсона
Няня ребенка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявила, что его жена уволила ее всего лишь через три дня работы из-за того, что она выпила РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T11:23
2023-09-24T11:23
2023-09-24T13:43
в мире
великобритания
борис джонсон
зимбабве
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898313068_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_ba516051ca75c2edc2d1575953774e49.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Няня ребенка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявила, что его жена уволила ее всего лишь через три дня работы из-за того, что она выпила с ним бокал вина, не дав даже подержать ребенка, сообщает газета Mirror. "Это был полный кошмар", - заявила уроженка Зимбабве 59-летняя Тереза Доус. По ее словам, Джонсон "не в ее вкусе" и она всего лишь выпила с ним бокал розового вина в честь новорожденного Фрэнка Альфреда Одиссея, восьмого ребенка Бориса Джонсона.Доус утверждает, что Кэрри Джонсон уволила ее, как только выписалась из роддома, дав няне 15 минут, чтобы собрать вещи и уйти. По словам Доус, экс-премьер перед ней извинился, но сказал, что не может контролировать жену "из-за гормонов".Няня считает, что ей причитаются "тысячи" фунтов за работу у четы экс-премьера и выходное пособие, так как с ней заключали контракт на три месяца. Она рассматривает возможность подачи судебного иска.Ранее бывшая заместитель главы аппарата премьер-министра Британии Клео Уотсон заявила, что ее работа с Борисом Джонсоном на Даунинг-стрит была больше похожа на няню для премьера. Она отмечала, что во время начала пандемии коронавируса постоянно измеряла ему температуру, в ходе его восстановления после COVID-19 напоминала пить витамины или делать упражнения, часто указывала на необходимость вымыть руки, а также напоминала воздерживаться от неуместных выражений.
https://ria.ru/20230923/dzhonson-1898154811.html
https://ria.ru/20230620/dzhonson-1879259833.html
великобритания
зимбабве
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898313068_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_b1da27286da5bef5a6d61f250e25501d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, борис джонсон, зимбабве
В мире, Великобритания, Борис Джонсон, Зимбабве
Няня ребенка экс-премьера Британии пожаловалась на супругу Джонсона
Няня сына Джонсона заявила, что ее уволили за выпитый с экс-премьером бокал вина
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Няня ребенка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявила, что его жена уволила ее всего лишь через три дня работы из-за того, что она выпила с ним бокал вина, не дав даже подержать ребенка, сообщает газета Mirror
.
"Это был полный кошмар", - заявила уроженка Зимбабве
59-летняя Тереза Доус. По ее словам, Джонсон "не в ее вкусе" и она всего лишь выпила с ним бокал розового вина в честь новорожденного Фрэнка Альфреда Одиссея, восьмого ребенка Бориса Джонсона.
Рогов предложил Борису Джонсону пойти на переобучение в русскую школу
Доус утверждает, что Кэрри Джонсон уволила ее, как только выписалась из роддома, дав няне 15 минут, чтобы собрать вещи и уйти. По словам Доус, экс-премьер перед ней извинился, но сказал, что не может контролировать жену "из-за гормонов".
Няня считает, что ей причитаются "тысячи" фунтов за работу у четы экс-премьера и выходное пособие, так как с ней заключали контракт на три месяца. Она рассматривает возможность подачи судебного иска.
Ранее бывшая заместитель главы аппарата премьер-министра Британии Клео Уотсон заявила, что ее работа с Борисом Джонсоном на Даунинг-стрит была больше похожа на няню для премьера. Она отмечала, что во время начала пандемии коронавируса постоянно измеряла ему температуру, в ходе его восстановления после COVID-19 напоминала пить витамины или делать упражнения, часто указывала на необходимость вымыть руки, а также напоминала воздерживаться от неуместных выражений.
Британский парламент поддержал выводы комитета, обвинившего Джонсона во лжи