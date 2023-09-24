Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска выпустили по Горловке и Донецку 14 натовских снарядов
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 14 снарядов, в том числе кассетные, калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 10.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, украинские войска с 11.50 мск по 13.10 мск выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.